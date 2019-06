Lezend de zomer door: 4x lekker lezen over body positivity

De zomer is in aantocht! De hoogste tijd om kiplekker in je vel te zitten. En nee, dat is niet seizoensgebonden; iedere dag zouden we moeten houden van ons lichaam. Maar soms, heel soms, voelt het niet zo. Daarom hebben we vier prachtboeken over body positvity voor je op een rij gezet. Op de zomer van 2019!

Het leukste boek ooit

‘Wat je ook gelooft, je krijgt gelijk. Dus waar geloof jij in?’ Het is een van de vele vragen die Dorothea Stoeten aan je stelt in Het leukste boek ooit. Een klein, dun boekje met vrolijke illustraties dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. En dus ook over body positivity. Een voorbeeld:

‘Er zijn momenten dat ik in de spiegel kijk en denk: Dit is toch echt niets. Maar ik oefen. Ik glimlach en kijk mezelf in mijn ogen aan. Met frisse tegenzin. Iedere dag weer. Want het is natuurlijk niet waar, dat ik niets moois zou hebben. We kunnen gaan geloven in dat soort onwaarheden. Heel simpel: als je maar vaak genoeg iets tegen jezelf zegt, ga je er vanzelf in geloven.

Dat kan natuurlijk ook andersom. Dus vertel alleen maar positieve dingen tegen jezelf. In het begin heb je misschien het gevoel dat je tegen jezelf liegt, maar als je het maar vaak genoeg zegt, ga je er dus wel in geloven. Ik ben mooi, ik ben mooi, ik ben mooi. Zo, dat is al drie keer!’

Het leukste boek ooit, Dorothea Stoeten – via Bol.com, €17,95

Je bent al mooi

‘Kijk eens naar het filmpje ‘You’re more beautiful than you think’ uit 2013 op YouTube. Daarin tekent een forensisch tekenaar vrouwen en mannen. Zij bevonden zich in een onbekende ruimte waar iemand die ze niet konden zien, hun vragen stelde over hoe hun gezicht eruitzag. Op basis van deze beschrijving maakte de tekenaar een portret van hen. Iemand met wie ze net hadden gepraat, werd ook gevraagd om hen zo precies mogelijk te beschrijven. Op basis daarvan maakte de tekenaar een tweede portret. Kijk naar het verschil. Alle mensen waren negatiever over hun eigen uiterlijk dan andere mensen.

We zijn al mooi, maar zien dat vaak niet door negatieve gedachten.’

Met deze tekst opent hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman haar boek vol met pakkende en uitdagende inzichten. Hoe kunnen we weer van onszelf en ons lichaam gaan houden, in een tijd waarin perfecte lichamen en levens voorbij paraderen op onze beeldschermen?

Je bent al mooi, Liesbeth Woertman – via Bol.com, €18,99

Op je lijf geschreven

‘Ik ben geworden waar ik altijd bang voor ben geweest: echt dik.’ Die angst en het bijbehorende fat shaming waar ze sinds haar tienertijd te maken mee heeft gehad, heeft Mayra Louise na ruim twintig jaar kunnen loslaten. Alle diëten heeft ze verbannen en eindelijk is ze blij met zichzelf. In haar boek Op je lijf geschreven legt ze uit waarom geluk niet in een kledingmaat zit.

‘Ik ben niet meer bezig met de weegschaal. Ik probeer gewoon goed voor mezelf te zorgen zodat ik me fijn voel. Ik hoop dat ik mensen inspireer om aan te slag te gaan om zichzelf ook prettig te voelen. Zelf had ik jaren terug dit boek graag willen lezen.’

Naast haar boek deelt Mayra op Instagram haar boodschap over selflove en body positivity. Haar motto: #happyisnotadresssize. Een inzicht waarvoor ze zelf hard heeft moeten werken om te verkrijgen.

Op je lijf geschreven, Mayra Louise – via Bol.com, €20,99

Knap voor een dik meisje

Wat als je dik bent, meedoet aan een televisieprogramma om af te vallen en vervolgens weer kilo’s aankomt? In Knap voor een dik meisje neemt Tatjana Almuli zélf de regie in het gesprek over haar lichaam, omdat altijd anderen dat gesprek hebben gevoerd. Zo lang ze zich kan herinneren krijgt ze ongevraagd commentaar op haar lijf.

Wanneer ze eenderde van haar lichaamsgewicht verliest ervaart ze voor het eerst de privileges die bij slank zijn horen. Toch neemt het ongevraagde commentaar alleen maar toe – al helemaal als ze weer begint aan te komen. In dit boek doet ze openhartig verslag van het leven als dikke vrouw in een land waar dun zijn de norm is.

Knap voor een dik meisje, Tatjana Almuli – via Bol.com, €17,50

Heb jij een boekentip die absoluut thuishoort in dit lijstje? Mail dan naar redactie@viva.nl.