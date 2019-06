Lezend de zomer door: 5x fijne weglezers voor je aankomende vakantie

Op warme dagen moeten we eigenlijk niets anders willen doen dan liggen en lezen. Geen werk, geen gesjouw, geen inspanning. Gewoon plat op de badhanddoek en lezen maar, liefst met zonnebrand en een ijskoud wijntje binnen handbereik. Met deze heerlijke boeken vergeet je de wereld om je heen, kijk je plots op van je boek en denk je: ‘verrek, het wordt al donker.’

Dubbel zes – Daphne Deckers

Annabel gaat wat je noemt echt een kutperiode door. Ze presteert het om op één dag alles kwijt te raken wat haar dierbaar is: de nalatenschap van haar ouders, haar relatie, zelfs haar geliefde huis aan de Orthoskade 66. Haar beste vriendin is ook nog eens op reis en je snapt; Annebel voelt zich blut, alleen en verlaten.

Zonder de financiële hangmat waar ze jaren in heeft gelegen, moet Annabel nu écht de mouwen opstropen en een nieuwe toekomst voor zichzelf bewerkstelligen. Maar zoals we al zeiden; Annabel maakt niet de beste periode door. Net als jij en ik maakt ze daarom niet de beste beslissingen en is het een verhaal over grappige vallen en ferm opstaan. Al snel raakt Annabel verstrikt in twee mannen én in twee identiteiten, en stapelen de problemen zich in een raptempo op. Tijdens het lezen van de bijna 500 pagina’s wil je Annabel zo nu en dan flink toespreken, maar kun je tegelijkertijd ook niet echt boos op haar worden.

Dubbel zes door Daphne Deckers, €24,99 via Bol.com

De zeven zussen – Lucinda Riley

Hebben we het over fijne weglezers dan mag De zeven zussen absoluut niet in het rijtje ontbreken. Het verhaal, dat uit meerdere delen bestaat, is de hype van nu. Hoezo? Omdat je nieuwsgierigheid continu geprikkeld wordt en omdat ieder boek switcht tussen verschillende steden en landen die prachtig beschreven worden.

Het verhaal is als volgt: na de plotselinge dood van hun vader komen Maia en haar zussen bij elkaar in hun ouderlijk huis, ‘Atlantis,’ een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. De zussen werden als baby door Pa Salt geadopteerd en krijgen na zijn dood allemaal een brief met een mysterieuze verwijzing naar hun afkomst. Ieder boek – inmiddels is deel vijf al uit – vertelt het verhaal van één van de zussen.

In deel I gaat Maia op zoek naar haar geschiedenis. Die leidt haar naar Rio de Janeiro en Parijs, en geloof ons, terwijl jij op je handdoekje aan het zwembad ligt dwalen je gedachten af naar deze steden. Alles wordt zo mooi en gedetailleerd beschreven, dat je er in een mum van tijd helemaal inzit. Dat verklaart precies het succes van De zeven zusters. Tip: wil je alle delen lezen? Boek dan een koffer bij, want per boek tellen we zo’n 700 pagina’s.

De zeven zussen door Lucinda Riley, vanaf €12,99 via Bol.com

De secretaresse – Renee Knight

Ben jij ooit snoeihard op je bek gegaan als het gaat om loyaliteit…? Oké, het moet gezegd worden: in de categorie ‘fijne weglezers’ kan dit boek je dan misschien wel even de rillingen geven. Niet per se vanwege de spanning, eerder omdat de verhouding tussen een secretaresse en haar baas je kippenvel geeft. Wat zou jij doen als je álles geeft voor je baas, en zij je als een baksteen laat vallen?

Christine is de secretaresse van Mina en gaat he-le-maal op in haar baan. Ze werkt hard, denkt altijd twee stappen vooruit en is onvoorwaardelijk loyaal. Ja, die Christine doet alles voor haar baas. Maar de toewijding blijkt niet wederzijds. Ze raakt verstrikt in een kat en muis spel en moet beslissen: komt ze voor zichzelf op of blijft ze Mina op handen dragen? En dan gaat het mis…

De secretaresse door Renee Knight, €20,99 via Bol.com

Het Zoutpad – Raynor Winn

Raynor en haar man Moth zijn al meer dan dertig jaar samen. Hun oude boerderij in Wales hebben ze in de loop der tijd steen voor steen opgeknapt en omgebouwd tot een goedlopende B&B. Dan raken ze binnen een paar dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis door een smerig speculatie-schandaal en ze krijgen te horen dat Moth een ernstige ziekte heeft. Ze hebben nog maar weinig tijd. Met de moed der wanhoop nemen ze een impulsief besluit: ze gaan de eeuwenoude South West Coast Path – een pad van duizend kilometer – lopen, weg van alles en iedereen. Zie het als de Santiago de Compostella van Engeland.

Met twee rugzakken en een kleine tent beginnen ze hun wandeltocht door het oeroude, verweerde landschap van rotsen, kliffen, zee en lucht. En daar gebeurt het. Met elke stap, door iedere ontmoeting en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, verandert hun tocht in een bijzondere ontdekkingsreis. Alle waarnemingen en gevoelens worden zo gedetailleerd beschreven, dat je bij de eerstvolgende klif die je ziet aan dit verhaal moet terugdenken.

Het Zoutpad door Raynor Winn, €22,99 via Bol.com

Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen – Jessica Pan Wat zou er gebeuren als een verlegen introvert persoon zich voor een jaar gaat gedragen als een sociale extravert? Jessica Pan heeft dit onderzocht in haar boek Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen.