Lezend de zomer door: 5x spannende boeken voor tijdens je vakantie

Op warme dagen moeten we eigenlijk niets anders willen doen dan liggen en lezen. Geen werk, geen gesjouw, geen inspanning. Gewoon plat op de badhanddoek en lezen maar, liefst met zonnebrand en een ijskoud wijntje binnen handbereik. Met deze heerlijke boeken vergeet je de wereld om je heen, kijk je plots op van je boek en denk je: ‘verrek, het wordt al donker.’

Normale mensen – Sally Rooney

Sla deze zomer een willekeurig lijstje met boekentips open en je zult de groene cover van Sally Rooney’s Normale mensen er tussen zien prijken. Na haar succesvolle debuut Gesprekken met vrienden knalt de piepjonge schrijfster nu de leeslijsten door met haar liefdesgeschiedenis over Marianne en Connell.

Zij groeien op in hetzelfde stadje in Ierland, maar leven in twee verschillende klassen. Ze ontmoeten elkaar dan ook alleen als de moeder van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Door tig recensenten is dit boek nu al bestempeld als het boek van het jaar.

Stad van meisjes – Elizabeth Gilbert

Nog zo’n topper van de lezende zomer van 2019. Dit heerlijke boek gaat over het leven van showgirls uit de jaren veertig in New York. Vivian ontwerpt kostuums en werkt achter de schermen bij een vervallen theater van haar tante. Als ze een schandaal veroorzaakt, staat haar wereld op z’n kop en zal ze pas jaren later alle gevolgen kunnen overzien.

Buurtsupervrouw –Sayaka Murata

Een enig, mooi vormgegeven boekje dat je moet lezen met de nodige humor in het achterhoofd. De ietwat vreemde, 36-jarige Keiko is alleenstaand en werkt al zowat haar hele leven in een Japanse buurtsuper. Daar is ze volkomen oké mee en ze heeft dan ook geen ambitie om een andere invulling – man, kinderen, promotie – te geven aan haar leven. Haar omgeving ziet dat anders. Om zich aan te passen aan de buitenwereld, verzint ze de boel bij elkaar. Keiko is vreemd, raar en toch herkenbaar voor veel mensen die niet voldoen aan ‘de norm.’

Bernadette? – Maria Semple

Architect Bernadette Fox leeft na een mislukt project met haar man in Seattle. Het gaat niet goed met haar en als ze op het punt staat opgenomen te worden, verdwijnt ze. Haar dochter Bree gaat naar haar op zoek en dat brengt haar over de hele wereld. De verfilming is vanaf 29 augustus in de bioscoop te zien.

’t Ho0ge Nest – Roxane van Iperen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen – Janny en Lien Brilleslijper – een van de grootste onderduikadressen in Nederland: ’t Hooge Nest, een villa in ’t Gooi. Terwijl de laatste joden in Nederland worden opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door, pal onder de neus van NSB-buren en nazikopstukken. Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt met het laatste transport in Auschwitz, samen met de familie Frank. ’t Hooge Nest is een verhaal over moed, verraad en menselijkheid in barbaarse tijden, en brengt een ongekende geschiedenis met kracht tot leven.

Onlangs sprak VIVA met Roxane over dit boek, dat inmiddels de achtste druk heeft, waarmee ze de Opzij Literatuurprijs won. Ze deed zes jaar lang onderzoek naar haar huis in Naarden, dat in de oorlog een centrum was van verzet onder leiding van de Joodse zussen Janny en Lien Brilleslijper. ‘In 2012 zijn we hier komen wonen. Ik wilde de geschiedenis ervan weten. In een archief vond ik een foto van spelende Joodse kinderen in onze achtertuin. De foto was gemaakt op het hoogtepunt van de oorlog; toen Noord-Holland judenrein verklaard was, en alle Joden waren ondergedoken of weggevoerd. Tijdens de renovatie van ons huis ontdekten we schuilplekken en alarmsystemen. Ik wist: dit verhaal moet heel Nederland weten.’ Lees het gehele interview hier.

