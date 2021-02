Iedere ochtend trek je – als het goed is – zonder nadenken een schone onderbroek aan, een vers paar sokken en een frisse beha. Het gaat haast zo natuurlijk als ademen. Maar is deze gewoonte eigenlijk wel goed, of gewoon aangeleerd? En áls dat zo is, is zonder ondergoed naar buiten stappen niet beter voor je lady parts?

“Er is geen enkele verklaring waarom mensen ondergoed dragen, maar de meest voorkomende reden is dat het wordt gezien als een maatschappelijke norm”, zei dokter Elizabeth Eden tegen Good Housekeeping. We wisten al dat we kuddedieren zijn, maar deze hadden we even niet zien aankomen.

Zónder ondergoed naar buiten

Als er iets is waar we een hekel aan hebben, dan zijn het wel de lijntjes van ons ondergoed onder een strakke broek. De naadloze string biedt uitkomst, maar zit niet altijd lekker. Géén ondergoed voelt wel heel risky, maar volgens Eden is dat helemaal zo gek nog niet. ‘Medisch gezien is je vaginale gebied echt het gelukkigst en gezondst als het de kans krijgt om te ademen’, benadrukt ze. En die naadloze, vaak synthetische string, doet het tegenovergestelde.

Infecties

Een van de grootste voordelen van zonder ondergoed naar buiten stappen, is het verkleinde risico op infecties down under. Volgens dokter Nini Mai kunnen slipjes ‘overtollig vocht en microben vasthouden’. En dat kan een vochtige omgeving creëren waar Candida, een schimmel die schimmelinfecties veroorzaakt, het meest gedijt. Dit gebeurt vooral als je slaapt of tijdens een zweterige sportsessie, en al helemaal als je niet-ademende onderbroeken draagt.

Lekker luchten

Nu snappen we best dat je niet écht comfy zonder ondergoed onder je rok of broek een koffietje gaat halen. Maar het kan al een hoop schelen om ’s nachts naakt te slapen. ‘Ik vind dat het vulva-gebied aan de lucht moet worden blootgesteld, net als elk ander deel van je lichaam’, benadrukt gynaecoloog Kelly Jones.

Alternatief

Is going commando toch echt niet voor je weggelegd, en voel je je zelfs in bed niet prettig zonder een onderbroek? Dan kun je het beste gaan voor een slipje van katoen, wat het liefst ook wat wijder zit. Zo voorkom je irritaties, en kan het vulva-gebied toch nog ademen. Die mooie, sexy, kanten strings trek je dan overdag maar weer aan.

