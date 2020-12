Dit is waarom je lichaam soms een schokje geeft als je in slaap valt

Je herkent het vast wel, je gaat bijna lekker naar dromenland, maar dan geeft je lichaam nog net dat schokje voor je in slaap valt. Het voelt alsof je een trede van de trap hebt gemist of struikelt terwijl je op een oor ligt. Maar waarom ervaar je dit nu?

Dr. William Kohler, medisch directeur van het Florida Sleep Institute, legt in ieder geval uit dat deze zogenaamde ‘hypnic jerks’ heel normaal zijn. Je hoeft je er dus echt geen zorgen over te maken, want wel 70 procent van de mensen ervaart deze onwillekeurige spiertrekkingen.

Lichaam schokje slaap

Ook James K. Walsh, uitvoerend directeur en senior wetenschapper aan het St. Luke’s Sleep Medicine and Research Center, sluit zich daarbij aan. Hij verklaart aan NBC News: ‘Zo’n stuiptrekking aan het begin van je slaap is een volkomen normaal verschijnsel. Het gaat om een totale lichaamservaring waarbij je spieren samentrekken, waardoor je ledematen schokken of je lichaam trilt. Ze treden meestal op tijdens de overgang tussen bewustzijn en slapen.’

Slaapfases

Je hebt misschien al vast een keer van de slaapfases gehoord. Wanneer je langzaam je serie niet meer kunt volgen en naar dromenland gaat, zit je in fase 1. De schokken komen dan ook vooral op dit moment voor: je zweeft nog net in tussen wakker zijn en al vertrokken zijn.

Schokken(d)

Maar waardoor ontstaat zo’n spiertrekking nu eigenlijk? Rafael Pelayo, een slaapspecialist bij the Stanford Sleep Medicine Center, legt uit dat wanneer je in de overgang van waakzaamheid naar slaap, je soms je armen kunt zwaaien of zelfs zonder dat je het weet met je benen gaat trappen. Deze schokken zouden vooral ontstaan door slaapgebrek, om zo je lichaam wakker te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een saaie vergadering waarbij je voelt dat je wegzakt.

Weinig controle

Als je te weinig uren pakt, gaat je lichaam ook nog eens rechtstreeks van fase 1 naar de REM-slaap. Hierin kun je behoorlijk levendig dromen en zal je lichaam gedwongen worden om door te gaan met bepaalde activiteiten, terwijl sommige delen van je zenuwstelsel al in slaap zijn. Dit verklaart waarom je dus soms net even je been wegschopt of met je armen slaat: je hebt er tijdens je slaap nu eenmaal minder controle over.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Tyla | Beeld: Pexels