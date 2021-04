Oe la la! Dit is de liefdeshoroscoop voor de maand april

De sterren kunnen ons heel veel vertellen, over ons karakter en wat we leuk vinden. Maar ook kunnen de sterren het een en ander onthullen over je liefdesleven. Daarom hebben we voor de maand april een liefdeshoroscoop. Benieuwd wat de sterren zeggen over jouw liefdesleven?

Ram (21 maart – 19 april)

Uit je comfortzone stappen en nieuwe dingen proberen is natuurlijk nooit verkeerd. Maar deze maand wil je gewoon met je partner dingen doen die jullie altijd doen. Samen zijn is al genoeg voor jou. Geef je partner wel een beetje de ruimte. Als jullie de hele dag op elkaars lip zitten kunnen er conflicten ontstaat en dat is niet goed voor jullie relatie.

Ben je single? Kijk deze maand dan eens extra goed om je heen! Je kan zomaar iemand tegen het lijf aanlopen. Hoe ziet jouw ideale partner er eigenlijk uit?

Stier (20 april – 20 mei)

Communication is key! Misschien heb je wel gemerkt dat je hoofd de laatste tijd ontzettend vol zit en dat jullie in je relatie tegen dingen aanlopen. Praat hierover met je partner maar probeer het daarna los te laten. Wedden dat er meteen een hele last van je schouders valt?

Voor de vrijgezellen wordt het een rustige maand. Je vind het eigenlijk wel prima om lekker alleen te zijn. Als je gaat zoeken ga je het toch niet vinden. De liefde moet je overkomen.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Voor Tweelingen staat de maand april in het teken van dates en romantiek. Ga eens lekker met je partner een stuk wandelen in het bos, houd elkaars hand vast en kijk elkaar soms net iets langer in de ogen. Steek bij thuiskomst kaarsjes aan en kruip daarna lekker samen op de bank.

Ben je single? Dan zul je deze maand heel veel mensen om je heen hebben en extra veel aandacht krijgen. Misschien zelfs wel van die ene speciale persoon.

Lees ook

Naast je sterrenbeeld heb je ook een eigen maanteken: dít betekent die van jou

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Deze maand is het tijd voor jou en je partner om even helemaal offline te gaan en meer tijd voor elkaar te maken. Geen prikkels van buitenaf. Gewoon jullie twee even samen. Zet je mobiel even uit, en geniet van elkaar.

Als vrijgezel heb je misschien wel gemerkt dat je ontzettend hunkert naar een aanraking van die ene onmogelijke persoon. Misschien wel die ene, al getrouwde, collega op wie je al zo lang een oogje hebt. Of die leuke match op een dating-app die je nog steeds niet hebt ontmoet.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Vrij recent een nieuwe relatie begonnen? Het is niet altijd even makkelijk. Het kost veel tijd en moeite om elkaar goed te leren kennen. Maar vanaf deze maand zal het geleidelijk aan steeds meer gaan groeien. Ga je vooral niet haasten, maar laat het gewoon lekker gebeuren. En vergeet niet te genieten.

Al een langere tijd in een relatie? Dan zul je merken dat jullie communicatievaardigheden flink op de proef worden gesteld.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Voor Maagd is het een lastige maand in de liefde. Heb je eigenlijk nog wel plezier in je liefdesleven? Zo niet, zorg dan dat je dat plezier weer terugvindt. Is heel belangrijk voor een goede relatie.

Voor de singels zal het deze maand vooral gebeuren op de werkvloer. Zal die ene leuke collega dan eindelijk eens vragen of je een keertje bij hem thuis een borrel komt drinken? Wie weet…

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Je herkent het vast wel van populaire romantische comedy’s: je ontmoet ‘the one’ en bent vervolgens nachten wakker omdat je nog over en weer aan het appen bent. Nou het kan zomaar eens zijn dat jou dat ook gaat overkomen.

Zit je al in een relatie, dan kan je misschien merken dat je in een sleur raakt. Probeer daarom eens wat nieuws uit. Kook dat nieuwe recept eens voor je lover, of trek eens dat spannende lingeriesetje aan dat je speciaal hebt bewaard voor die ene gelegenheid.

Lees ook

Herken jij je niet in je sterrenbeeld? Dit is dan waarschijnlijk de reden

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Ben je al langere tijd single? Dan heb je misschien wel gemerkt dat je behoefte hebt aan een lover. Daarom is april nu juist voor jou de perfecte tijd om aan een nieuwe relatie te beginnen. Dus heb je ergens een scharrel rondlopen met wie je tot nu toe alleen aan het flikflooien was? Begin dan eens over iets serieus en wie weet…

Als je al een tijd in een relatie zit zul je merken dat het geven en nemen soms wat spanning met zich meebrengt. Praat hierover met je partner, leer elkaar nog beter kennen en zorg ervoor dat jullie elkaar weer tegenkomen in het midden.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Met jouw zelfvertrouwen zit het wel snor deze maand. Dus get out of your comfortzone en ga eens rondsnuffelen op een dating-app, wie weet hou je er nog wel een leuke match aan over. En uh, kijken mag altijd toch?

Als je al in een relatie zit moet je oppassen met het teveel claimen van je partner. Het kan voor hem of haar beknellend voelen en dat willen we natuurlijk niet. Geef elkaar dus genoeg ruimte.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Soms gaat het gemakkelijker dan je denkt. Maar vergeet niet om ook eens aan jezelf te denken in jullie relatie. Je mag soms best eens een beetje egoïstisch zijn. Cijfer jezelf niet weg.

Ben je single? Dan ontmoet je misschien wel iemand die nieuw en opwindend is en die de dingen een beetje anders bekijkt dan jij. En dat kan je best zomaar heel goed doen. Hierdoor kun je je openstellen om nieuwe dingen te leren en dingen anders te bekijken.

Lees ook

Astrologie 101: zó kun je je horoscoop echt goed lezen

Waterman (20 januari – 18 februari)

In lockdown is op date gaan natuurlijk niet makkelijk, maar creëer eens een date, gewoon thuis, samen met je partner. En eindig de date met een heerlijk intiem moment onder de lakens.

Als single is het goed om in deze maand voor jezelf eens na te gaan wat belangrijk voor jou is en wat juist niet. Hoe sta je nu in het leven en ben je eigenlijk wel toe aan een relatie?

Vissen (19 februari – 20 maart)

Als single is het zomaar mogelijk dat je een oude bekende tegen het lijf loopt en die nu ineens heel anders ziet. Misschien zelfs wel als een potentiële partner. Hou je ogen dus open!

Als je al een relatie hebt is het belangrijk om deze maand vooral even lekker bij elkaar te zijn. Maak tijd voor elkaar, want die quality-time hebben jullie allebei hard nodig.