Lily Allen: ‘Platenlabel stopte aanranding in de doofpot’

In een BBC-podcast vertelt Lily Allen twee jaar geleden te zijn aangerand door een medewerker van platenmaatschappij Warner Music. Toen de zangeres dit vorig jaar vertelde aan een directeur van het label is er volgens haar geen actie ondernomen.

Het voorval vond plaats tijdens een werktrip naar de Caraïben in 2016, toen zij en de man na een feestje terugkwamen in het hotel. Ze vertelt: ‘Ik kon de sleutels van mijn kamer niet vinden. Dus hij zei: slaap anders in mijn bed terwijl ik de sleutels voor je probeer te vinden. Vervolgens viel ik in slaap in zijn bed’, vertelt Lily in de BBC-podcast The Next Episode. ‘Toen werd ik wakker en was hij naakt in bed op mijn kont aan het slaan.’ Ook probeerde hij seks met haar te hebben.

Seksueel roofdier

Lily stapte niet naar de politie en hield haar mond, omdat ze er niet iets groots van wilde maken. ‘Ik dacht aan zijn moeder en hoe het voor haar zou moeten zijn om te horen dat haar zoon een seksueel roofdier is. Ik vond anderen belangrijker en zette mezelf niet op de eerste plek.’

#MeToo

Geïnspireerd door de #MeToo-beweging besloot de Britse niet langer te zwijgen en lichtte ze een directeur van Warner Music in. ‘Ik zou het vreselijk vinden als ik zou horen als een nog jonger en kwetsbaarder persoon in een vergelijkbare situatie belandt die voorkomen had kunnen worden.’ Volgens Lily had het echter geen effect en werkt de man nog steeds bij het label.

Onderzoek

Warner Music laat in een reactie aan de BBC weten te zijn geschrokken van het verhaal. ‘We nemen beschuldigingen van seksueel wangedrag erg serieus en gaan de situatie onderzoeken.’

Bron: ANP | Beeld: Getty Images