Linda Hakeboom besluit haar uit te laten vallen: ‘Ik word nu dus echt kaal’

Begin deze maand vroeg Linda Hakeboom haar volgers om advies wat betreft haar haren. Ze besloot voorlopig nog even te koesteren wat ze aan haar heeft. ‘Het zit er nog steeds en het is haar, maar wel een zielig vlechtje heb ik nu nog.’ Toch neemt ze nu het besluit om haar haren uit te laten vallen.

‘Mijn kerst was nog iets gekker dan ik had gehoopt’, begint Linda. ‘Ik heb besloten mijn haar nu echt uit te gaan laten vallen. Ik word nu dus echt kaal. Ondanks dat het ‘maar haar’ is, heb ik daar toch echt hard om gehuild. Maar ergens is het ook fijn dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. Niet meer iedere ochtend kijken naar hoeveel haren er vandaag weer op mn kussen liggen’, zo vervolgt ze.

Niet bang voor de dood

In september vertelde Linda, die eerder al liet weten dat er naast borstkanker ook uitzaaiingen zijn gevonden, in een openhartig interview in LINDA. dat ze ondanks alles niet bang voor de dood is. ‘Als dit het was voor mij, dan heb ik echt een mooi leven gehad, heel veel meegemaakt, de verhalen verteld die ik wilde vertellen en als hier de eindstreep is, dan is dat hoe het moet zijn.’ Toch geeft Linda niet op en gaat ze de strijd tegen kanker voor de volle honderd procent aan. ‘Iedere arts zegt: ‘We gaan je beter maken’. Ondanks alle rotzooi is dat heel fijn.’

Belangrijke boodschap

Midden augustus liet Linda weten dat het knobbeltje dat ze ontdekte, kwaadaardig bleek te zijn. Daarbij had ze een belangrijke boodschap voor haar volgers. ‘Ik weet dat dit een ver van je bed-show lijkt soms, maar dit kan echt iedereen overkomen. Daarom wil ik iedereen die dit leest nogmaals op het hart drukken: check jezelf! En als je iets voelt of wanneer je twijfels of je iets voelt, ga dan direct naar de huisarts.’ Linda sluit af: ‘Al ben je er tien keer voor niks, dat is beter dan één keer te laat. Alsjeblieft, trek aan de bel. Hoe onbenullig het ook lijkt.’

