Linda Hakeboom start met behandeling borstkanker

Een emotionele dag voor Linda Hakeboom. De documentairemaakster begint maandag aan de behandeling van de borstkanker die bij haar geconstateerd werd.

‘Ik hoef gelukkig niet meer alleen, Rolf is mee’, vertelt Linda op Instagram, terwijl ze met haar vriend het ziekenhuis betreedt. ‘Dat scheelt wel echt de helft’, vervolgt de 34-jarige Linda, die maandag scans moet laten maken om te zien hoe het eruitziet. ‘Ik kan niet anders zeggen dan dat ik een best wel een beetje zenuwachtig ben erover, maar het is niet anders.’

Ook bedankt ze iedereen voor de lieve berichten die ze heeft ontvangen. Gelukkig kan de regisseuse door haar tranen heen ook nog een beetje lachen, want ze moet door het ziekenhuis op haar sokken. ‘Wat ik dan op zo’n dag doe, is per ongeluk net gewassen, natte schoenen aantrekken. En dat ruikt dus heel erg naar nu, dus ik heb mijn schoenen in een plastic zakje gedaan.’

Bron: ANP | Beeld: Brunopress