Geen goed nieuws voor mensen met fillers. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat ook het Pfizer-vaccin een zwelling zou kunnen veroorzaken bij mensen met (lip)fillers. De PRAC, de veiligheidscommissie van het Europese geneesmiddelenbureau, wil dan ook dat de bijsluiter van het vaccin gelijk wordt aangepast.

De beoordelaar van het vaccin denkt dat het mogelijk is dat er zwellingen worden veroorzaakt door het Pfizer-vaccin bij mensen die fillers in hun gezicht hebben, zoals in de lippen of het voorhoofd. “Er is een redelijke mogelijkheid van een oorzakelijk verband” tussen de meldingen van zwellingen in het gezicht en dit vaccin, aldus de PRAC. Toch zijn de risico’s niet groot genoeg, aangezien de voordelen van het vaccin nog altijd zwaarder wegen dan de bijwerkingen.

Moderna ook al

Dit is niet het eerste vaccin waardoor er reacties kunnen ontstaan bij mensen met fillers. Ook Moderna staat al op dat lijstje. Daar zouden volgens artsen roodheid en zwellingen kunnen optreden. Hoe is dit dan mogelijk? Volgens het artstenvakblad Medisch Contact kunnen de zwellingen ontstaan doordat “het immuunsysteem actiever wordt door de vaccinatie en reageert tegen het lichaamsvreemde materiaal, de filler.”

Even geen fillers na de prik

Het is nu nog niet duidelijk hoe vaak deze bijwerkingen zijn opgetreden. Zoals het PRAC al zei, er is een “redelijke mogelijkheid.” Daarom wordt bij het Moderna-vaccin door de Amerikaanse autoriteiten aan artsen meegegeven om twee weken voor, of twee weken na het vaccin geen fillerbehandelingen in te plannen. Of dit ook voor Pfizer gaat gelden is nog niet bekend.

De oplossing

Als je extra voorzichtig wil zijn is het raadzaam om daar na het vaccin even een maandje mee te wachten. Mocht je nou net die zeldzame pechvogel zijn bij wie het misgaat, dan kan het probleem opgelost worden met antihistamine.

Bron: NOS | Beeld: GettyImages