Lisanne (32): ‘Hij houdt van me, maar het oog wil ook wat’ (+)

Lisanne (32) heeft al zes jaar een relatie met Bob. En die is goed, dacht ze. Tot Bob liet weten dat hij gruwelt van haar lijf en bij haar weggaat als ze niet snel afvalt.

‘Het was laatst een heerlijke dag. Bob en ik liepen samen in de stad en passeerden een ijssalon. ‘Ik zou best een ijsje lusten,’ zei ik, terwijl ik mijn portemonnee in mijn tas zocht. De blik die hij me toewierp – pure walging – staat nog steeds op mijn netvlies. Het gevoel dat hij me gaf, zorgde ervoor dat ik mijn hand snel weer uit mijn tas trok en doorliep. Zonder ijsje. Bob en ik zijn nu zes jaar samen en uit alles laat hij blijken dat hij me te dik vindt. Ik was altijd al stevig – 79 kilo bij een lengte van 1,75 meter – maar sinds we bij elkaar zijn, ben ik nog twaalf kilo aangekomen. Dat hem dat niet bevalt, laat hij duidelijk merken.

De man van mijn dromen

Ik leerde hem kennen toen mijn vorige relatie nog niet zo lang verbroken was. Door mijn enorme liefdesverdriet, mijn ex was vreemdgegaan, was ik in twee maanden zeven kilo afgevallen en slanker dan normaal. Naarmate ik beter in mijn vel kwam te zitten, klom de wijzer van de weegschaal weer omhoog. Binnen drie maanden zat ik weer op mijn normale gewicht en dat werd alleen maar erger toen Bob en ik na een half jaar gingen samenwonen.

Toastjes met lekkers, pizza aan huis, chips of uit eten, de kilo’s vlogen er net zo snel aan als mijn liefde voor Bob groeide. Hij was en is de man van mijn dromen: grappig, romantisch en vooral betrouwbaar. Hij maakt altijd tijd voor me en de keren dat ik hem nodig had, was hij mijn rots in de branding. Hij brengt me zelfs iedere ochtend een kop thee op bed omdat hij weet dat ik dan zo lekker wakker word.

Nare opmerkingen

Bob maakte in die eerste periode weleens opmerkingen. ‘Zou je dat nou wel doen,’ vroeg hij een keer toen ik op vakantie in Turkije wilde teruglopen naar het dessertbuffet. Hij had groot gelijk, twee toetjes achter elkaar wegwerken hoeft nou ook weer niet, maar het all inclusive-principe in combinatie met mijn vakantiegevoel was die avond gewoon té verleidelijk.

Het leek wel of de chipolatapudding en chocolademousse me door het restaurant naar de schalen lokten. Zijn nare opmerkingen kwamen echter steeds vaker en werden alleen maar vileiner. Eerst dacht ik nog dat het flauwe grapjes waren, maar toen ik doorkreeg dat hij serieus was, voelde ik me er erg ongemakkelijk bij. Het is niet zo dat Bob woorden gebruikt als kamerolifant of dat hij pens zegt als hij het over mijn buik heeft, maar hij zucht wel regelmatig als ik naakt voor hem sta of iets eet. Of hij zegt tijdens het snacken net iets te hard: ‘Nu is het wel genoeg.’

Een enkele keer pakt hij gewoon de schaal af. Ik voel me dan enorm opgelaten, alsof ik geen zelfbeschikkingsrecht meer heb. De ergste opmerking kwam tijdens een familiefeestje. Bob presteerde het om in het restaurant hardop te zeggen: ‘Lisanne hoeft geen toetje.’ Ik kon wel door de grond zakken. Achteraf heb ik hem aangesproken op zijn gedrag, maar hij reageerde schutterig. Ik moest er niet zo ‘zwaar’ aan tillen, grapte hij.’

Seksueel minder aantrekkelijk

‘Gelukkig heeft hij nog geen scheldwoorden gebruikt als varken of dikke koe, en ik heb hem ook nooit kunnen betrappen op dierengeluiden zoals knorren. Ik zou niet weten wat ik dan zou doen: heel hard schrikken en wegkruipen of hem in zijn gezicht slaan en de deur achter me dichttrekken. Wel heeft hij laatst aangegeven dat hij me seksueel niet meer aantrekkelijk vindt. En hoewel hij het moeilijk vond om het te vertellen, ben ik er behoorlijk van geschrokken.

Ik heb al die jaren gedacht dat we een prima seksleven hadden en voelde me vrij en gelukkig, zowel in onze relatie als tussen de lakens. Daarom hakt dit er best in. Omdat hij verder enorm lief voor

me is, voelde ik me nooit beperkt. Ik loop ook gewoon naakt door het huis. Ik heb nu maat 44 en Bob heeft aangegeven dat maat 40 voor hem echt de max is. Hij zegt dat hij van me houdt, maar dat het oog ook wat wil.

‘Hij zegt dat hij van me houdt, maar dat het oog ook wat wil’

Dat hij steeds minder zin in seks heeft door mijn muffintop en stevige dijen. Het was me wel opgevallen dat hij de laatste tijd de voorkeur geeft aan standje doggystyle, maar ik zocht er niets achter. Nu hij aangaf dat hij het lillende vlees een afknapper vindt en dat ik worstvingers krijg, keek ik toch wel met heel andere ogen naar onze laatste vakantiefoto’s waar ik stapelverliefd op zijn schoot zit. We waren die vakantie juist erg lichamelijk. Ik heb niets gemerkt van zijn walging.

Afstotelijk

Bob heeft letterlijk gezegd dat er vijftien kilo af moet en dat hij niet weet of hij bij me wil blijven als ik binnen een half jaar geen tien kilo verlies. Hij is afgeknapt op mijn lijf en op mijn slappe gedrag, legde hij uit. Hij heeft regelmatig visioenen van mijn hand die graait in schalen vol kroepoek en M&M’s, zo vaak ziet hij me snoepen. ‘Ik ben verliefd op je geworden toen je twaalf kilo minder woog en nu vind ik

je lichaam afstotelijk.’

Aan de lijn

‘Zijn dreigementen raken me zo, dat ik soms begin aan een lijnpoging. De eerste dagen ben ik dan heel fanatiek en doe ik een week of twee elke ochtend wat crunches en sit-ups, maar al snel stop ik daar weer mee. Ik hou het gewoon niet vol. Vaak is het ook zo dat áls ik op dieet ben, hij naast me op de bank een zak drop opentrekt of in zijn eentje een bak chips leeg eet. Dan slaat hij zijn armen om me heen en zegt hij dat hij trots op me is, terwijl ik een halve komkommer wegwerk.

Tegen anderen helpt het nog wel eens om te zeggen dat ik een traag werkende schildklier heb, maar die truc werkt niet bij Bob. Op mijn werk, drie dagen per week als adviseur in een tuincentrum, lukt het me prima om overdag maat te houden. Ook in de vriendengroep hou ik me in. Het gaat pas mis als ik alleen ben of samen met Bob. Ik ben van huis uit gewend dat lekker eten hoort bij gezelligheid: gordijnen dicht, kaarsjes aan en hapjes op tafel. Daardoor heeft Bob prima in de gaten hoeveel ik eet.

Daarbij hoef ik maar naar een koekje te kijken en het plakt al op mijn heupen. Sporten is niets voor mij. Ik ga op de fiets naar mijn werk, een kwartier fietsen van huis, doe lopend boodschappen en laat zeker twee keer per dag de hond uit. Dat vind ik wel genoeg. Dat gevoel van moeten, vind ik afschuwelijk. Als ik tijdens een dieetpoging niet snel genoeg afval, duikt hij soms in de keuken in de afvalemmer. Het erge is dat hij ook altijd wat vindt. Een lege koekjesverpakking, een wikkel van een Mars, een restje borrelnoten. Ik kan het niet laten.

Doutzen kroes

Ik vind mezelf niet lelijk en bovendien vind ik dat een goede relatie niet afhangt van kilo’s. Ik ben ook niet echt dik. Mijn BMI zit nog onder de dertig, terwijl je van obesitas spreekt bij een cijfer boven de dertig. Als hij zich nou zorgen maakte om mijn gezondheid, zou ik zijn afkeer beter kunnen begrijpen, maar het gaat hem meer om uiterlijke vertoning.

‘Met Doutzen Kroes kun je op een feestje komen, met mij niet’

Met Doutzen Kroes kun je op een feestje komen en de bink uithangen, met mij niet. Dat is soms behoorlijk pijnlijk. Dat het hem niet gaat om mijn welzijn, maar om hoe hij wordt beoordeeld. Die twaalf kilo te veel zitten mezelf niet in de weg. Ik ben vrolijk, positief en heb humor. Ik verzorg mezelf goed, douche vaak twee keer per dag en koop altijd leuke kleding. Daar let ik op. Geen joggingpak of witte legging met een tenttuniek eroverheen, maar leuke setjes.

Ik vind mezelf ‘prima’

Ik heb ook regelmatig sjans van andere mannen. Ik weet niet of dat komt omdat het feeders zijn of omdat ik er leuk uitzie, maar feit is wel dat ik een lachebekje ben en vrolijk in het leven sta. Ik zanik niet dat mijn kleding te strak zit en ik zeur niet over mijn lijf. Want dan moet je er wél iets aan doen, vind ik. Oké, ik ben misschien wat aan de zware kant, maar ik ben absoluut geen plumpudding zoals je die weleens ziet in afvalprogramma’s of in Amerika. Dat is denk ik het probleem. Ik vind mezelf prima zoals ik ben.’

Tekst: Eveline Karman | Beeld: iStock

