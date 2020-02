Een maand geleden besloot Lize de siliconen eruit te halen. ‘Siliconen zijn hartstikke slecht voor je. Dat heb ik zelf ondervonden. Ik ben er hartstikke ziek van geworden’, vertelt ze.

Onzeker

Vier jaar geleden besloot Lize borstimplantaten te nemen. ‘Ik was onzeker en kon het probleem niet in mijn hoofd oplossen. Ik had het geld en dacht: wat leuk dat ik daar wat aan kan doen. Ik kon ineens bh’s aan. In één keer was ik een vrouw, want ik had borsten.’ Maar na een jaar beginnen de eerste klachten. ‘Ik was al naar allerlei specialisten geweest, toen ik een half jaar geleden een post op Instagram zag van Ancilla (oud-model en lijsttrekker van de Piratenpartij). Zij had haar implantaten eruit laten halen.’

‘Twee plastic flappen’