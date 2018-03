Lize Korpershoek: ‘Ik heb het idee dat veel mensen pillen slikken als falen zien’

Wat als je niet zonder antidepressiva kunt of gek wordt van het geklep van je collega’s? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hi Lize,

Zwaar op de hand ben ik altijd geweest, maar drie jaar geleden ging het zo slecht dat mijn arts me antidepressiva heeft voorgeschreven en naar de psycholoog heeft gestuurd. Het was alsof het licht in mijn hoofd aanging. Inmiddels voel ik me heel steady. Alleen: ik durf niet met mijn medicatie te stoppen omdat ik bang ben dat het neerslachtige gevoel dan terugkomt. Maar ik kan ook niet mijn hele leven pillen blijven slikken. Toch?

Lize: ‘Hoi! Waarom eigenlijk niet? Het werkt voor je en je bent eindelijk van je neerslachtigheid af. Je zou natuurlijk kunnen minderen en kijken wat dat met je doet. Ik heb het idee dat veel mensen pillen slikken als falen zien, terwijl het juist iets is wat je helpt te slagen om te genieten van je leven. En als een pilletje daarbij helpt… waarom niet?!

Liefs’

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl en check Lize’s YouTube-kanaal voor meer advies.

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 13. Deze editie ligt t/m 3 april in de winkel of kan je hieronder online bestellen.