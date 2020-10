Look at me: maken Facebook en Instagram je ijdel of juist niet?

Hoewel sommige influencers steeds meer de realiteit laten zien, was het perfecte plaatje lange tijd de norm op Instagram. Alles moet perfecter dan perfect en ja, zelfs als je het platform voor de lol gebruikt, word je hierin meegesleurd. Maar maakt social media ons hierdoor ook ijdel?

Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit, verklaarde in 2014 al: ‘We zijn natuurlijk wel een beetje selectief. We willen vooral de successen laten zien, de sensationele belevenissen, en de altijd-mooi-weerplaatjes.’

Imago

Want show je jezelf wanneer je huilend na een zware dag op de bank zit óf deel je eerder dat geluksmomentje? Het is zeer waarschijnlijk dat dat laatste het geval is. Volgens de hoogleraar kun je dan ook makkelijk aan ‘imagomanagement’ doen. Zo bepaal je zelf wélke kant je van jezelf in de spotlight zet. Dat we niet alles zomaar online gooien, is dan ook precies om die reden.

Lief dagboek

Hoewel sommige mensen juist genieten van het zien van alledaagse dingen, kan het ook eentonig worden. ‘De meeste dagboeken van mensen zijn ook niet heel leuk om te lezen’, legt Bransen uit. Het is dan ook niet gek dat je juist wél dat dagje uit of dat feestje vastlegt, en je dagelijkse ontbijt niet. Daarnaast zou het vastleggen van jezelf op social media zorgen voor meer zorgvuldigheid volgens de hoogleraar. ‘Het maakt normaal gesproken niet uit als je zonder je haren te kammen de deur uitgaat. Maar als je gefilmd wordt, ga je vanzelf nadenken over hoe je eruitziet. Omdat het in een archief terechtkomt, moet je zorgvuldiger zijn.’

Instagram ijdel

Maar goed, de hamvraag: maakt het ons dan ijdel als we ons op bijvoorbeeld Instagram nét wat beter willen voordoen dan normaal? Niet per se, is Bransen van mening. Pas als je hierin doorslaat, wordt het zorgelijk. ‘De deugd is de balans in het midden. Dan kom je eerlijk voor jezelf op, maar zonder jezelf weg te cijferen en zonder te overdrijven.’ Bovendien, zo concludeert hij: ‘Als je de aandacht niet te veel op jezelf wilt vestigen, moet je op sociale media een beetje meedoen met de aandacht op jezelf vestigen.’ Het perfecte plaatje of juist niet, wij zijn nog steeds van mening dat je gewoon lekker je ding moet doen op social media. En hoe leuk zijn de Instagram vs reality-foto’s tegenwoordig?

