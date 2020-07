De meeste dromen zijn bedrog, maar als je wakker wordt begrijp je helemaal niets nog. Want dat is het met dromen: we beleven de raarste dingen, soms leuk soms niet leuk, en ontwaken op het meest spannende moment. On-be-grijpelijk. Daarom goed nieuws: er is een manier om je dromen te bepalen. It’s not magic, it’s lucide dromen.

Droomtrainer en psycholoog Tim Post legt aan LINDA.nl uit dat er een manier is om iedere nacht zelf je droomscenario te bepalen én dat je je dromen kunt onthouden. Maak daarom kennis met het begrip ‘lucide dromen’.

Lucide dromen

“Lucide – of helder – dromen is een staat tijdens de remslaap waarbij je je ervan bewust bent dat je droomt. Het helpt je om vervelende dromen om te zetten in fijne dromen. Elke droom die je kunt verzinnen, kun je zo beleven”, garandeert Post aan LINDA.nl. “En het mooie: “Lucide – of helder – dromen is een vaardigheid. Dus iedereen kan het leren.”

Drie stappen in dromenland

Iedere nacht een heerlijke droom, dat willen we allemaal wel. Maar hoe bewerkstellig je dat? Hoe kom je aan in dromenland waar alles piekfijn op orde is? De droomtrainer beschrijft drie stappen:

1. Dromen herinneren

Bedenk, zodra de wekker afgaat, wat je hebt gedroomd. “Pas op, het gaat snel”, waarschuwt Post. “Want sta je vijf minuten later onder de douche, dan ben je het vaak al vergeten. Stel, voor je naar bed gaat, voor jezelf als doel dat je tenminste één droom gaat onthouden.”

2. Schrijf je dromen op

Wanneer je erin slaagt een droom te onthouden, schrijf je die meteen heel gedetailleerd op in een dagboek. “Na twee weken blader je terug om droompatronen te ontdekken. Over welke personen, plekken en gebeurtenissen droom je vaak?”

3. Voorbereid naar bed

“Ga voorbereid slapen. Als je weet waar je vaak over droomt, kun je dromen gaan herkennen. Spreek met jezelf af dat de eerstvolgende keer dat je die paarse olifant weer ziet, je beseft: dit is een droom.”

Let it kick in

Is het gelukt om je dromen te herinneren en ze te herkennen? Dan wacht er nog een uitdaging; raak tijdens zo’n droom niet té opgewonden, want juist die kick maakt je wakker. “Neem – in plaats van vol verbazing om je heen te kijken – actief deel aan de droom. Ga vliegen, ga met mensen praten. Focus je op wat er gebeurt.”

En voilà, je kunt lucide dromen. En hoe fijn je ook ronddwaalt in je nieuwe dromenland, ook hier liggen risico’s op de loer. “Voor zover we weten kan deze manier van dromen geen kwaad. Je moet alleen uitkijken dat je geen ongewenst gedrag – zoals wegrennen voor confrontaties – ontwikkelt in je droom, dat je de volgende dag voortzet.”

Andersom werkt het gelukkig ook: “Als je veel positieve en leerzame dromen hebt, zul je daardoor sterker in je schoenen staan. “Zie het als een generale repetitie voor het echte leven.” Hij vervolgt: “Cursisten komen het snelst van hun nachtmerries af – vrij letterlijk – als ze naar verzoening toewerken. Ren niet weg voor de angstbron, maar omarm hem.”

Denksport

De droomtrainer noemt deze manier van dromen, lucide dromen, een denksport of zelfstudie. “Na een maand heb je je eerste lucide droom en na een jaar ben je droommeester.” Hij geeft ons een laatste speciale truc mee: “Heb je het vermoeden dat je droomt? Steek je vingers door je handen. Als dat lukt weet je het zeker.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief\