Ludieke actie horeca: terrasmeubilair buiten? Het personeel zit nog thuis

Vorige week kwam nog het nieuws naar buiten dat een aantal Nederlandse terrassen open wilde gaan, nu blijkt dat het grotendeels om een ludieke actie gaat. En dat betekent dat het zomaar kan zijn dat de terrasstoelen en tafels buiten staan, maar dat je niets kunt bestellen. Nee, ook niet één wijntje.

Duizenden ondernemers vanuit het hele land zullen meedoen aan de actie. De meeste ondernemers zullen niets aanbieden, maar, zo zegt kroegbaas en vicevoorziter van de Bredase afdeling Koninklijke Horeca Nederland Johan de Vos tegen het AD. Maar, hij waarschuwt ook dat mensen heus wel op het terras gaan zitten. ‘Veel ondernemers zullen dat namelijk wel toelaten en dat is ook niet verboden.’ Ook het uitstallen van terrassen is niet verboden. Sterker nog, dat gebeurt al in Rotterdam, daar kunnen mensen hun eigen meegebrachte consumpties opdrinken.

Paspoppen en omgekeerd meubilair

Toch is het vooral ludiek en bedoeld om aandacht te vragen. Friese horecaondernemers hebben al aangekondigd de tafels en stoelen omgekeerd neer te zetten en in Tilburg worden paspoppen neergezet aan tafels, weet het AD te vertellen. Het doel van de actie is natuurlijk aantonen dat terrassen veilig open kunnen. De actiegroep vindt het namelijk onzinnig dat terrassen wegens de lockdown gesloten moeten blijven.

Pannenkoeken afhalen en op het terras eten

Vandaag kwam ook kwam het nieuws naar buiten dat 71 pannenkoekenrestaurants zich aansluiten bij de actie. Ze stallen hun terras uit, maar serveren niet. Mensen kunnen wel afhalen en het op het terras opeten. Uiteraard op anderhalve meter afstand.

