Waarom de zoektocht naar geluk ons juist ongelukkig maakt

Wanhopig zoeken we geluk in verre oorden, hippe restaurants, dure meubels en een succesvolle baan of veel vrienden. Het lijkt soms wel alsof geluk de eeuwige zoektocht van de millennial is. Ook niet heel gek, want met alle gelukkige plaatjes die je op social media voorbij ziet komen, krijgen we al snel het idee dat iedereen gelukkig is. Maar maakt die zoektocht naar geluk ons wel zo gelukkig?

Een nieuw onderzoek in het vakblad Emotion toont aan dat we te hard ons best doen om gelukkig te zijn. De eindeloze zoektocht naar geluk kan juist een averechts effect opleveren. Zo zouden mensen die steeds zoeken naar geluk vaker nadenken over falen en negatieve emoties.

Ideaalbeeld

We vergelijken onszelf de hele tijd met elkaar. Dit komt omdat we tegenwoordig bedolven zijn onder sociale media en we daar onze beste kant willen laten zien. Maaike Helmer, oprichtster van STRESSED OUT, noemt sociale media een soort persoonlijke marketingtool. ‘Dat betekent dat je jezelf vergelijkt met een ideaalbeeld, maar hoe de ander zich presenteert hoeft niet per se de werkelijkheid te zijn.’

Falen is belangrijk

Brock Bastian is sociaal psycholoog aan de University of Melbourne School of Psychological Sciences. Volgens hem is het belangrijk om je negatieve emoties te erkennen. ‘Wanneer mensen zichzelf onder druk zetten om gelukkig te zijn, of nadenken over wat andere mensen rondom hen doen, hebben ze sneller de neiging om hun negatieve emoties en ervaringen als een tekortkoming te zien’, zegt Bastian. ‘Dat zorgt ervoor dat mensen nog ongelukkiger worden. Falen is belangrijk wanneer we leren, innoveren en vooruit willen.’

Vallen en opstaan

Soms moet je jezelf misschien wel minder gelukkig voelen, om daarna weer te kunnen ervaren hoe het voelt wat gelukkig zijn is. Misschien haal jij je geluk uit een avondje dansen in de club of juist een avondje tv kijken. Geluk betekent voor iedereen natuurlijk iets anders. Positiviteit én negativiteit zijn onderdeel van het leven en dat moeten we vooral accepteren en omarmen. De weg naar succes gaat hand in hand met vallen en opstaan. En he, dat is oké! Je hoeft niet altijd tiptop in je vel te zitten.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock