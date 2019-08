Maan in Maagd: dit is wat je wilt weten over het seizoen van de Maagd

Over een aantal dagen – op 30 augustus om precies te zijn – begint er een gloednieuwe maan. Dat betekent ook dat ‘virgo season’, oftewel het seizoen van de Maagd dat afgelopen week begon, in volle bloei aan het stralen is. Dit seizoen – waarbij de maan in Maagd staat – mag je overigens ook gewoon het grote Marie Kondo-seizoen noemen, want als er ook maar iets centraal staat is het opruimen.

Waar het seizoen van de Leeuw nog ging over zwoele zomernachten met eveneens zwoele, passionele gevoelens, creativiteit en een stralend zelfvertrouwen, brengt het seizoen van de Maagd je terug naar je nederige zelf. Na weken van zon, zomer en sangria is het nu tijd om weer in balans te komen.

Maan in Maagd

Waarom nu? Dat komt omdat er meerdere dingen samenvallen in deze periode: het einde van de zomer is in zicht, het sterrenbeeld Maagd is van 24 augustus tot en met 23 september, en een nieuwe Maan start op 30 augustus en raakt vol op 14 september. Kortom: de maan staat in Maagd en opruimen is het nieuwe barbecuen.

De grote nazomerse schoonmaak

Zie dit Maagd-seizoen als een grote voorjaarsschoonmaak, maar dan in aanloop naar de herfst. Welke delen van je leven heb je de laatste tijd verwaarloosd, waar kun je meer aandacht aan besteden? Wat verdient geen aandacht meer? Want hey, een opgeruimd huis staat voor een opgeruimd hoofd en vice versa.

Dat is tevens iets waar Maagden goed op gedijen: rust, reinheid en regelmaat. Maagden zijn stipt, punctueel en houden van opruimen. Vasthouden aan materiële zaken die je niet nodig hebt? Nope, dat ligt niet in het karakter van Maagd. If it doesn’t spark joy, it’s out. Dat idee (hallo Marie Kondo).

En de kracht van Maagden zit ‘m juist in het feit dat deze rommelvrije strategie ook wordt toegepast op energie en emotie, en niet alleen op spullen. Passen de mensen waarmee je nu omgaat wel in je dagelijks leven? Nee? Hup, afstand nemen dan. Wil je naast je werk een opleiding doen, maar heb je er eigenlijk het geld, de tijd en de energie niet voor? OUT ermee! Zou Marie zeggen… (die overigens zelf op 9 oktober jarig is en daarmee verrassend genoeg geen Maagd maar Weegschaal is).

Alles op een rijtje

Om de balans en orde terug in je leven te krijgen, moeten dingen eenvoudig, duidelijk en praktisch zijn. Hoe kun je anders efficiënt zijn? Het seizoen van de Maagd, dat direct gekoppeld is aan het element van de Aarde (in plaats van Water, Lucht of Vuur) brengt ons dan ook mee terug naar aarde en wil dat we efficiënt en productief zijn.

Misschien merk je dat je weer bezig bent met werk en praktische details van je dagelijkse leven. Daarom is dit het moment om je kasten te reorganiseren, je boekhouding te doen, je eetpatroon te analyseren en het sporten oppakken. Kortom: alle dingen op een rijtje krijgen.

Want, en in het geval van het seizoen van de Maagd kunnen we het niet vaak genoeg zeggen, deze tijd vraagt om eenvoud en efficiëntie. En wat zeggen we anders? Weg ermee!

Heel goed. Wie wordt hier nou niet meteen enthousiast over?

Bron: HelloGiggles, Look Up The Stars | Beeld: Shutterstock, @pardonhitart