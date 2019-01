Maankinderen opgelet: januari komt met maar liefst twéé eclipsen en dat is van invloed op je sterrenbeeld

Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen. En je lijst met goede voornemens kan nog zo lang zijn, als de sterren iets anders voor je in petto hebben, kunnen alle kaarten opnieuw geschud worden. Want als Mama Maan de sterren aansteekt, ontkomt niemand aan haar superkrachten… Daarom duiken we even in de maanstanden van januari.

Anders dan anders

Kort gezegd: de maan knalt met gestrekt been het nieuwe jaar in. In plaats van een nieuwe maan in Steenbok, vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. En in plaats van een volle maan in Leeuw, vindt er een totale maansverduistering plaats.

Say what?

Maar wat betekent dat dan precies? Nou, het betekent dat je de eerste maand van 2019 nogal intens kunt ervaren. Op de een of andere manier zul je gedwongen worden om het verleden los te laten en je aan te passen aan de onvermijdelijke toekomst. Dat kost energie en hier komt de truc: deze energie kun je in je voordeel gebruiken of over je heen laten komen als een golf die niet te stoppen is. Of je er nu voor kiest om Positive Patty of Negative Nancy te zijn, verandering komt er hoe dan ook aan.

Hobbel #1: de gedeeltelijke zonsverduistering in Steenbok op zaterdag 5 januari

Zoals we hierboven al zeiden, in plaats van een reguliere nieuwe maan vindt er nu een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Hierdoor kunnen je gevoelens en ideeën veranderen en kun je voelen dat er iets nieuws op de loer ligt. Dit zorgt voor vibraties, wat stilzitten lastig maakt. Je wilt gaan, gaan en gaan. Je bent als een vlinder die haar cocon moet achterlaten, anders wordt het te krap.

Eenmaal uitgevlogen – en dus je verleden achter je gelaten – is het tijd om te bouwen. In de dagen na 5 januari wordt je geconfronteerd met je mate van discipline, karma, ambitie en beperkingen. Het is tijd om op een zinvolle manier van het verleden te leren en een sterkere toekomst te garanderen. En pssst, Positive Patty, had de timing aan het begin van het nieuwe jaar beter kunnen zijn?

Hobbel #2: de totale maansverduistering in Leeuw op maandag 21 januari

Wanneer er één eclips plaatsvindt – de gedeeltelijke zonsverduistering op 5 januari –, volgt er minstens nog een. En voilá, op 21 januari komt dat in de vorm van een totale maansverduistering. Hoewel beide verduisteringen staan voor belangrijke veranderingen, werkt een maansverduistering iets anders dan een zonsverduistering.

Dat zit zo: een zonsverduistering initieert een nieuw begin, terwijl een maansverduistering staat voor iets dat ten einde loopt. En het gaat verder: een zonsverduistering heeft de neiging om intern plaats te vinden, terwijl een maansverduistering de neiging heeft om zich extern te manifesteren. Als in: een maansverduistering kan concrete actie van je eisen of je onderwerpen aan onvermijdelijke verschuivingen in je realiteit.

Terug naar 21 januari. Deze maansverduistering, die in het teken staat van Leeuw, vraagt aandacht voor je relatie met jezelf versus je relatie met de buitenwereld. Want zo is de Leeuw: een vurige, ongegeneerd, zelfzuchtig sterrenbeeld, die zichzelf eert en respect afdwingt. Daar zal ieder sterrenbeeld na 21 januari te maken mee krijgen. Tip van de Leeuw: laat aspecten van je wereld die je licht dimmen lekker buiten je bereik vallen.

