Maankinderen opgelet: morgen wordt weer een feestje

Het is eigenlijk wel grappig; zodra de zon schijnt en de temperaturen stijgen lijkt iedereen beter in zijn vel te zitten en meer energie te hebben. We zoeken de buitenlucht meer op en kluisteren niet meer aan huis zoals we dat in de donkere wintermaanden doen. Maar die extra dosis energie, komt dat nu echt door de zon of is er meer aan de hand? Morgen begint een nieuwe maancyclus en die zou zomaar van grote invloed kunnen zijn…

De nieuwe maan staat voor verandering

Ben jij opeens wel toe aan wat verandering in je leven? En heb je zin in nieuwe avonturen? Dan kan dit zomaar het moment zijn: morgen, op 13 juni, begint er een nieuwe maan. Deze nieuwe maan is een supermaan, waardoor de gevolgen sterker zijn dan normaal. Wat deze maan eigenlijk wil zeggen, is: de wereld ligt aan je voeten en het begint een beetje te kietelen. Een nieuwe maan staat altijd voor het eind van de ene cyclus en het begin van een nieuwe cyclus, en staat dit keer – nog meer dan anders – voor positieve energie die bijdraagt aan je motivatie om dingen te veranderen. Hallo zomerkriebels! Deze nieuwe maan valt in het teken van Tweelingen, het teken dat staat voor duality en verandering en is van invloed op iedereen. Toch zijn er vier sterrenbeelden die de kracht van de nieuwe maan het meest zullen voelen.

Eclipse seizoen

Deze nieuwe maan niet alleen voor een nieuwe cyclus, maar betekent ook het begin van een nieuw eclipseseizoen. Dat kun je ook wel zien als een sprong van de eerste zes maanden van het nieuwe jaar naar de laatste zes maanden van het nieuwe jaar. Ieder sterrenbeeld wordt zich meer bewust van zijn gedachten en we verschuiven blokkades van ons onderbewustzijn naar ons bewuste brein, zodat we ons hoofd kunnen opruimen en een frisse start kunnen maken. Met andere woorden: het is de hoogste tijd om hetgeen wat jou niet verder helpt, los te laten. Iedere nieuwe maan biedt de kans voor nieuwe intenties en het streven naar de beste versie van jezelf, vooral de nieuwe maan van deze maand. Hey ho, let’s go; dat idee.

Eigenlijk krijgt ieder sterrenbeeld een boost van deze maan, maar toch zijn er een paar uitblinkers die meer invloed zullen voelen. Vooral sterrenbeelden die op het randje van een seizoen worden geboren, zijn gebaat bij deze nieuwe maan. Zij zijn immers van nature flexibel en wandelen als kameleons door het leven.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Hey hey Tweelingen, dit is jouw maand! Niet alleen valt de nieuwe maan binnen jouw lijn, jij voelt je ook als een vis in het water tijdens deze cyclus. Je bent scherp van geest, zit goed in je vel en gaat je gangetje. Dit zal ook je omgeving opvallen. Mensen komen naar jou toe voor advies over relaties, werk en andere dingen. Je krijgt meer berichtjes, volgers en valt ook in je directe omgeving (onbewust) meer op. Het is daarom een goed moment om oude projecten af te sluiten en te beginnen aan iets nieuws. De nieuwe maan zal je doen inzien waar je talenten en skills liggen en hoe je deze het best kunt gebruiken. Het is de maand waarin je je het makkelijkste beweegt en waar ook je omgeving het makkelijkst met je omgaat.

Maagd (23 augustus – 23 september)

Oh oh, het wordt een spannende maand voor jou, Maagd. Je wordt even wakker geschud met betrekking tot je carrière en yes, het is tijd om je beste beentje voor te zetten. Dit kan lastig zijn en vergt veel van je, maar hierdoor val je op binnen je team en krijg je waardering van je werkgever. Ben je een ondernemer? Dan zul je een succes behalen deze maand! Voor jou draait deze nieuwe maand duidelijk om je carrière. Misschien toch maar vragen om die extra opdracht, loonopslag, promotie of solliciteren naar die droombaan? Want waarom eigenlijk niet, je zit in een goede energie en bent er klaar voor.

Boogschutter (22 november – 21 december)

De Boogschutter is het tegenovergestelde zonneteken van Tweelingen en daarom ook voor jou een aantal veranderingen. Vooral je relaties zullen floreren! Of je nu vrijgezel bent of niet, er gaat hier een heleboel in veranderen. Je zult weer aandacht hebben voor de personen die uit beeld dreigen te vallen en je bent gemotiveerd om aan relaties met je partner, vrienden of collega’s te bouwen. En voor de vrijgezellen Boogschutter: de romantische vonken vliegen in het rond. Ontmoet jij morgen een vlotte kletsmajoor in de tram, of een spontane grapjas in de koffiebar? Ga er op in, want alleen zij kunnen je bijhouden ;-).

Vissen (20 februari – 20 maart)

Ook voor Vissen breekt er een leuke periode aan. De angsten die je normaal in de weg staan? Daar stap je nu makkelijk overheen. Je neemt daarom deel aan acitivteiten die je normaal gesproken zou skippen. Hierin kom je jezelf overigens wel tegen, maar toch lukt het je om de sprong in het diepe te nemen. Daar komt wel een addertje onder het gras bij kijken: loop je zelf niet voorbij en neem voldoende rustmomentjes voor jezelf en je naasten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.