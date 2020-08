Make up your mind: wel of niet aan de slag met make-up bij hittegolf?

Nu de temperaturen nog wel even standje tropisch eiland aanhouden, wil je het liefst zo min mogelijk om je lijf. Ook qua gezicht kun je beter voor de blote billen-variant gaan. Wel smeren met zonnebrand natuurlijk, maar make-up laat je liever achterwege laten tijdens een hittegolf.

Sterker nog, wel met je kwasten in de weer gaan kan juist veel meer kwaad, dan goed doet voor je huid. Dermatoloog Thomas Maselis legt uit dat je pigmentvlekken, ontstekingen en andere donkere plekjes kunt krijgen door make-up op te hebben in de brandende hitte.

In Happy in shape laat hij weten waarom. ‘Make-up op zich is niet schadelijk voor je huid, maar de bewaarmiddelen en parfums die er vaak in verwerkt zitten, zijn dat wel’, aldus Thomas. ‘Onder invloed van de zon kunnen de geurstoffen die in deze producten zitten de huid namelijk doen verkleuren, met pigmentvlekken tot gevolg. Om die reden is het gebruik van parfum en geparfumeerde deodorant vlak voor het zonnen ook af te raden. Wie gaat zonnen, kan beter voor een geurloze variant kiezen of gebruik er bij voorkeur zelfs geen.’

Zonnebrand

En ja, heel wat ontstekingen op de huid kunnen het nadelige gevolg zijn van make-up dragen. Om te voorkomen dat deze donkerder worden door de zon, is het van belang je goed in te smeren. Dus hop, goede laag zonnebrand op en stranddag here I come.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash