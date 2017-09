Makkelijk maar toch gezond ontbijten doe je zo

Heb je ’s ochtends niet veel tijd om uitgebreid te ontbijten, maar wil je toch gezond ontbijten en goeie voedingsstoffen binnenkrijgen? We zetten een aantal makkelijke, maar toch gezonde recepten voor je op een rijtje.

Banaan-mango smoothie

Dit heb je nodig: een banaan • een mango • kokoswater

Zo maak je het: Doe de mango en de banaan in de blender. Voeg er een half glas kokoswater toe, blenden en klaar! Dit kan natuurlijk ook met andere fruitsoorten.

Avocado en ei

Dit heb je nodig: een boterham of crackers • een halve avocado • ei

Zo maak je het: De avocado is een bron van gezonde vetten en bevat bovendien voldoende vezels om de honger gedurende de ochtend tegen te gaan. Ook wie ’s ochtends eieren eet, eet de rest van de dag doorgaans minder calorieën. Een boterham of een cracker met wat plakjes avocado en een eitje vormen samen een goed gebalanceerd ontbijt. Simpel, maar toch weer eens wat anders dan een saaie boterham met pindakaas.

Geroosterd brood met tahin

Dit heb je nodig: een boterham (speltbrood kan ook) • kokosolie • tahin

Zo maak je het: Doe het sneetje brood in het broodrooster. Besmeer vervolgens het brood met wat kokosolie en tahin en je ontbijtje is klaar.

Yoghurt met meloen

Dit heb je nodig: yoghurt (tip: probeer eens kokosyoghurt) • meloen • jam

Zo maak je het: Pak een schaaltje yoghurt en doe er stukjes meloen doorheen. Doe er verder nog een paar scheppen aardbeienjam doorheen of een paar losse aardbeien, roer het door elkaar en klaar. Natuurlijk kun je het geheel ook door de blender doen voor een lekkere smoothie. Maar als je weinig tijd hebt, is dit zo gedaan.

Bron DeMorgen | Beeld Shutterstock