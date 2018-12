Evelien Cremers: ‘Na vijfentwintig jaar was ik klaar met een leven vol wanhoop’

Het gezin van Evelien leek de perfecte happy family. Maar achter gesloten deuren maakte haar moeder iedereen het leven zuur. Na jaren van emotionele mishandeling zag Evelien nog maar één optie: een contactverbod aanvragen.

Dit contactverbod kwam niet uit de lucht vallen, het was het resultaat van de aangifte die ik 363 dagen ervoor had gedaan. Aangifte tegen je moeder, de vrouw die jou op de wereld heeft gezet. Wie doet nou zoiets? Ik dus. Wat moet je anders als de vrouw die jou het leven heeft gegeven, er vervolgens alles aan doet om jou datzelfde leven onmogelijk te maken? Na vijfentwintig jaar was ik klaar met een leven vol wanhoop. Ik wilde rust.’

Twee gezichten

‘Ruim zeventien jaar lang woonde ik met mijn moeder onder één dak. Voor de buitenwereld leken wij een gelukkig gezin: vader, moeder, grote zus, mooi huis, vaak op vakantie. Het enige wat ontbrak aan dit uithangbord van een happy family, was een golden retriever. Schoolvriendinnen zeiden vaak: ‘Jouw ouders zijn nog bij elkaar, ik ben zó jaloers.’ Wisten zij veel wat zich binnen de muren van ons huis afspeelde. Dat mijn moeder last had van extreme stemmingswisselingen. ’s Ochtends als ik naar school ging, kon ik haar achterlaten als overdreven lieve, zorgzame moeder, maar ’s middags was het altijd weer afwachten wie ik aantrof. Was ze nog steeds vrolijk? Of was dat grote huis ineens te klein omdat ze bijvoorbeeld een woordenwisseling met mijn vader had gehad, wat resulteerde in een woedeaanval? Mijn jeugd bestond vooral uit op eieren lopen. Proberen zo min mogelijk op te vallen, eigenlijk zo min mogelijk kind te zijn, om ervoor te zorgen dat ik geen reden kon zijn van haar uitbarstingen. Ik kan tal van voorbeelden geven over hoe ze mij steeds verder van zich verwijderd heeft, maar ik beperk me tot twee gebeurtenissen. Groep acht. Ik ging op werkweek. Voor het eerst was ik zo lang van huis. Van mijn zakgeld kocht ik een knuffelbeer, zodat mijn moeder iets te knuffelen had als ik er niet was. De avond voor vertrek was mijn moeder boos. Ze trok de kop van de beer en gooide hem in de container. Kort daarop lag ook de beker voor mijn vader, met een foto van zijn hoofd erop, op de keukenvloer in stukken. Net als mijn hart op dat moment. Gebeurtenis nummer twee: ik had mijn jas al aan en mijn tas vol schoolboeken over mijn rug geslagen, toen mijn telefoon ging. ‘Mijn deur is voor jou gesloten. En mijn hart ook,’ klonk het. Enkele minuten later ontving ik de boodschap ook per mail. Na het lezen van de tekst fietste ik naar school. Eindexamenjaar, ik kon niet wegblijven.’