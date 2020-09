Meezingen met Mammia Mia of super gek dansen op Dancing Queen. We hebben het natuurlijk over de muziek van ABBA. En wat nou als we je vertellen dat je lekker fit kan worden tijdens het zingen en dansen? Fitness Youtuber Emily Thorne (EmkFit) heeft namelijk een fantastische High Intensity Interval Training bedacht waar je 25 minuten lang gaat sporten op alle grote en bekende hits van de Zweedse band. Dus trek die sportlegging uit de kast, pak je laptop erbij en here we go (again)!

Mamma Mia workout

Een goede workout begint natuurlijk met een warming up. Normaal gesproken kan dat best wel saai zijn en slaan we dat wel eens over maar daar komt niets van in tijdens deze versie. Je warmt je lichaam namelijk op tijdens het nummer Lay All Your Love On Me. Dat wil je natuurlijk niet overslaan! Daarna begint je eerste ‘hit’ op het nummer Gimme Gimme, waarin de disco twists om je oren vliegen. Snel, vermoeiend maar vooral super leuk.

Donna and The Dynamoss

Natuurlijk kan de hit Mamma Mia ook niet ontbreken aangezien dat de titel van de film is. Zwierig vervolg je op dit nummer de workout alsof je een lid bent van de Donna and The Dynamoss. Je benen en billen worden tijdens dit kleine halfuurtje flink aangepakt door squats, sprongen en lunges. Als je benieuwd bent geworden welke hits en moves er nog voorbij komen, zal je toch echt zelf de workout moeten uitproberen. We geven helaas niet alle details weg.

Mamma Mia 3

Er is een kleine mogelijkheid dat Emily nog een tweede deel van haar workout kan maken. Zeer waarschijnlijk staat er een nieuwe film op de planning. En áls ‘Mamma Mia 3’ er komt, dan kunnen we een hoop nieuwe nummers van ABBA verwachten. Benny Andersson en Björn Ulvaeus hebben namelijk nieuwe liedjes geschreven voor het virtuele concert dat zij met de andere twee bandleden Agnetha Fältskog en Anni-Frid Lyngstad gepland hadden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief