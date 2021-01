Manifesteren kun je leren: dit kan deze denk-techniek voor je doen

Het woord ‘manifesteren’ komt steeds vaker voorbij in succesverhalen (en humble brags) op social media. Het idee is dat je door dromen helder voor je te zien, de kans groot is dat die dromen uitkomen. We begrijpen het als je nu heel hard met je ogen wil rollen, maar toch is zo’n manier van denken ook weer geen complete onzin.

Door te manifesteren creëer je eigenlijk zelf de ideale omstandigheden om je doel of droom waar te maken. Op Pinterest wordt verwoed gezocht naar ‘manifestatie technieken’ en Oprah, Lizzo en Lady Gaga zijn fan. En zodra Oprah ergens haar zegen voor geeft, is onze interesse natuurlijk gewekt.

Met het nieuwe jaar is ook het ideale moment aangebroken om voor jezelf op een rijtje te zetten wat je graag wil bereiken. Manifesteren betekent niet dat die droom dan vanzelf uitkomt; je moet er wel wat voor doen. Met deze vijf tips kun je het lot in ieder geval een duwtje in de goede richting geven.

1. Elimineer, laat los en ruim op

Als je wordt geplaagd door negatieve emoties, vervelende gevoelens naar anderen en een rommelig huis, dan tors je teveel bagage mee om iets nieuws toe te laten. Als je overloopt van onzekerheid, haat en angst, is het knap lastig je te focussen op je wensen voor 2021. Daarom begint iedere vorm van manifesteren met een mentale opruimsessie. Dat is niet per se makkelijk. Schrijf al je angsten op. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ‘Ik ben bang dat mijn eigen onderneming mislukt’, of ‘Ik zal nooit mijn ware liefde vinden’. Als je al die angsten eenmaal hebt erkend, schrijf je achter iedere angst: ‘Ik erken deze angst, maar het dient me niet’. Vervolgens mag je het vel papier verscheuren en kunnen al die zorgen in de prullenbak.

Houd niet vast aan negatieve emoties die je plannen saboteren, maar laat ze los. Het is daarom ook tijd om afscheid te nemen van de mensen die je niet gelukkig maken. Wis het nummer van die scharrel die je aan een lijntje houdt, ruim je huis op en schrijf je ook meteen uit van alle marketingmails die onnodige aandacht opeisen.

2. Zelfliefde is alles

Van jezelf houden is een van de belangrijkste dingen die je voor jezelf kunt doen. Zelfliefde is de basis van de band met anderen en het startpunt om van anderen te houden. Als je het type bent dat iedereen op de eerste plek zet behalve zichzelf, is een beetje selfcare zeker geen overbodige luxe.

Hoe die selfcare eruit ziet, hangt natuurlijk helemaal af van waar jij ontspannen van wordt. Is dat een warm bad, een geurkaars, een weekend zonder social media, een lange wandeling of uitgebreid koken? Ontdek wat voor jou werkt en word je eigen beste vriend.

3. Praat positief met jezelf

Ook een onderdeel van selfcare is een positieve innerlijke dialoog. Dat kan een wereld van verschil maken wanneer het aankomt op je dromen en doelen manifesteren. We kennen allemaal die innerlijke zeurstem die ons continu aanvalt. Dat je niet goed genoeg bent, dat je iets verkeerds hebt gezegd, etcetera. Probeer hoe je met jezelf praat opnieuw te kaderen. Schrijf bijvoorbeeld iedere dag een positieve affirmatie over jezelf op en hang die naast de spiegel. De woorden die je kiest, hebben impact op hoe je leven eruit ziet. Een affirmatie kan bijvoorbeeld zijn: ‘Ik ben toegewijd om van 2021 het beste jaar mogelijk te maken, ik open m’n hart voor liefde en wonderen. Ik ben toegewijd mijn hoop, dromen en doelen waar te maken en verstik al mijn angsten met het licht van liefde.’ Zweverig? Daar zet je je dan maar even overheen. 😉

4. Dankbaar zijn

Dankbaar zijn voor de dingen die je meemaakt, doet heel veel voor je humeur en energie. Het is dan ook essentieel wanneer het op manifesteren aankomt. Schrijf op waar je dankbaar voor wordt en waarom je daar dankbaar voor bent. Zo erken je alle goede dingen in je leven. Zo zet je een antenne aan waardoor je alles wat positief is in je leven sneller ziet. En als je een beetje gelooft in de law of attraction, trek je zo als vanzelf positieve dingen aan. Dankbaar zijn is hoe dan ook niet alleen goed voor je emotionele welzijn, maar heeft ook bewezen goed te zijn voor je vastberadenheid, energie en enthousiasme. Precies wat je nodig hebt om dromen waar te maken.

5. Geloof en droom groots

Als je alle voorgaande stappen bent doorlopen, is het nu dan echt tijd om te manifesteren. Houd je niet in en schrijf alles waar je op hoopt en van droomt in 2021. Zo maak je een vision board. Die visie helpt je weer je leven zo vorm te geven dat je je diepste verlangens aantrekt. Dat is geen zwarte magie, maar eigenlijk heel logisch: als de omstandigheden er naar zijn, is het veel makkelijker om je doel te verwezenlijken.

Zo’n vision board is iets wat weergeeft wat belangrijk is voor jou en hoe je 2021 voor je ziet. Stel je voor hoe je je zult voelen als dat allemaal uitkomt. Het gaat over gezondheid, carrière, relaties, financiën en alle andere denkbare dingen die belangrijk voor jou zijn. Als je ‘m eenmaal af hebt doe je nog een schietgebedje en dan kan het niet anders dan een glorieus worden.

Bron: Glamour UK | Beeld: Unsplash