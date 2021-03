Bewezen: mannen die minder slapen zijn mannelijker

Soms heb je van die onderzoekjes met een onverwachts resultaat. Dit is er zo een. Uit onderzoek van Trustdeals is gebleken dat mannen die minder slapen mannelijker zijn. Why?! En dat is niet het enige, er zouden nog meer linkjes tussen ongezond gedrag en mannelijkheid zijn.

Maar liefst 60% van de volwassenen kampt met slaapproblemen. Minimaal 7 uur per nacht slapen is wat er wordt aangeraden, maar dat redden we lang niet allemaal. Door structureel te weinig te slapen vergroot je de kans op een hartaanval, diabetes en depressie. Het is dus absoluut een probleem dat we serieus moeten nemen.

Mannen die minder slapen

Uit het onderzoek is gebleken dat vrouwen vaker last hebben van slaapproblemen dan mannen. Zo hebben vrouwen gemiddeld meer moeite met in slaap vallen. Maar bij die mannen is er iets anders aan de hand. Bij mannen is er namelijk een verband tussen de hoeveelheid slaap die ze krijgen en hoe masculien ze zich voelen en gezien worden.

Ongezonde gewoontes

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat ongezond en risicovol gedrag vaker voorkomt bij mannen die als masculien worden gezien. Bijvoorbeeld drugs- of alcoholgebruik. Daarnaast worden mannen minder vaak dan vrouwen gesteund of gecorrigeerd bij het aanpakken van zulke slechte gewoontes. Ze worden door hun omgeving juist eerder opgejut of er wordt gezegd dat ze niet zo moeilijk moeten doen en zich niet aan moeten stellen.

Verschil tussen mannen en vrouwen

In het geval van alcohol drinken of ongezond eten, kun je dat je vast voorstellen. Mannen onderling zullen eerder tegen elkaar zeggen dat ze gewoon dat biertje moeten drinken. Waar vrouwen gewend zijn elkaar te steunen als iemand aan de lijn is. Wat dat betreft is het niet heel verrassend dat ongezonde gewoontes als masculien worden gezien. Maar dat de ongezonde gewoonte om te weinig te slapen ook als extra mannelijk wordt gezien (bij mannen dan) is behoorlijk onverwachts.

20 minuten

Volgens het onderzoek vormt de aversie bij mannen tegen het aanpakken van ongezonde gewoontes, al dan niet bewust, hun perceptie over de noodzaak van voldoende nachtrust. Uit de studie is gekomen dat mannen die als masculien worden gezien gemiddeld 20 minuten korter slapen dan mannen die als minder masculien worden gezien. Ach, een minder mannelijk imago terwijl je wél lekker slaapt, wij zouden daar niet wakker van liggen!

