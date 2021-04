Wait, what?! Mannenbedrijf lanceert ‘menstruatiehandschoen’

‘Geen baarmoeder, geen oordeel’. Deze woorden sprak Rachel Green in Friends en konden niet passender zijn op dit moment. Want een Duits bedrijf bestaande uit alleen maar mánnen, heeft een zogenaamde ‘menstruatiehandschoen’ op de markt gebracht. Volgens hen moeten vrouwen deze dragen wanneer ze maandverband of tampons verwisselen.

Het bedrijf heeft Pinky Gloves en meent dat dit een positief licht moet schijnen op het taboe dat nog altijd op menstruaties rust, maar slaat met deze uitvinding toch echt compleet de plank mis.

Pinky Gloves lanceert de handschoen als een multifunctioneel item, waarmee je op ‘hygiënische wijze’ je maandverband of tampon kunt verwisselen. Daarna tover je het om tot vuilniszakje en is er geen vuiltje mee aan de lucht volgens de mannen. ‘We hebben een missie om het leven van vrouwen gemakkelijker te maken tijdens hun menstruatie, en met deze handschoen ziet het er nog stylish uit ook’, schijven de mannen van het bedrijf op Twitter.

De tweet is inmiddels verwijderd, maar op internet is niets voorgoed weg:

So these dudes designed pink gloves so tampons and pads can be disposed of properly and discretely. I shit you not. (The text is translated from German). pic.twitter.com/cn5spME2OT

Goedbedoeld of niet, de campagne zorgde voor heel veel (wat ons betreft terechte) kritiek. Op Twitter klinkt luid en duidelijk de boodschap dat deze mannen het taboe rondom menstruatie alleen maar vergroten. Woorden als ‘seksistisch’ en ‘mensonterend’ worden genoemd, en ook wordt de menstruatiehandschoen als ‘slecht voor het milieu’ omschreven.

Pinky Gloves (@pinky_gloves on Insta) is a German start-up ran by men who think menstrual blood is unclean and that gloves are necessary when changing tampons or pads.

Where do we even begin? There is nothing unhygienic about period blood. This is period shaming. pic.twitter.com/Cu8LdeH7qT

— Clue (@clue) April 15, 2021