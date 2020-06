Met haar enorme bereik via radio en social media, heeft Qmusic-vj Marieke Elsinga de samenwerkingen voor het uitkiezen. Toch is de 33-jarige presentatrice niet over alle aanbiedingen te spreken. Een afslankmerk heeft de plank finaal misgeslagen, tot Marieke’s grote ergernis. Het gevolg? Een prachtig pleidooi over bodypositivity door Marieke Elsinga.

‘Ik ga hier iets doen, dat ik niet zo vaak doe, namelijk mijn frustratie delen,’ trapt Marieke haar pleidooi af. ‘Bij mijn management komen regelmatig verzoeken binnen van merken die willen samenwerken. Ambassadeurschap, partnerships, hoe je het noemen wilt. In bijna alle gevallen sla ik dat af. Soms past een merk goed bij mij en ga ik er wel voor. Tussen de aanvragen zat vorige week een mail van een bureau dat ambassadeurs zoekt voor een bekend afslankmerk. Ik citeer: “Voor een nieuwe samenwerking zijn we op zoek naar mensen die de uitdaging aan willen gaan om van hun (corona?)kilo’s af te komen. Wij zien een goede match met Marieke.” Mijn manager kent me goed en had dus al vriendelijk bedankt, maar stuurde de aanvraag ter controle nog even langs mij. Ik las het, zei: “Nee, idd niks voor mij” en klikte het weg.’

Coronakilo’s

Je zou denken dat daarmee de kous af is. Maar pas later beseft Marieke dat er iets totaal misgaat hier. ‘Maar toen las ik het nog eens en dacht: “Ho eens… dit is eigenlijk helemaal geen leuke tekst!” Er staat dus dat er bij mij wel wat (corona?)kilo’s af kunnen!’, beseft ze vol verbazing.

Wie zijn zij?

‘Het bureau bedoelt het heus niet kwaad en ik sta redelijk stevig in mijn schoenen, maar wie zijn zij om dat voor mij te bepalen? Nu ben ik niet tegen diëten (sterker nog, ik ‘Sonja Bakkerde’ me in mijn studietijd suf!), maar actief het signaal uitdragen dat mijn lichaam ‘te dik is’, zie ik niet zitten. Zeker niet omdat ik een groot bereik heb. Mijn lijf is sterk en fit. ‘Hilversum slank’ ben ik misschien niet en daar zit volgens mij precies de kracht. Als we blijven doen alsof elke vrouw eruit moet zien zoals in de bladen of op tv, geven we écht het verkeerde signaal af. Aan onszelf en aan onze kinderen. Je mag me te dik vinden, precies goed of zelfs te dun, allemaal prima. Ik deel dit niet omdat ik zo graag hieronder ‘Je bent perfect’ of ‘Je bent prachtig’ wil lezen, ik deel dit omdat ik wil bijdragen aan een normaler zelfbeeld bij (jonge) vrouwen. Iets waar ik zelf ook mee worstel. #bodypositivity.

Hear hear!

