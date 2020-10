Marktplaats, toch wel een van de belangrijkste graadmeters van onze samenleving, signaleert een grote stijging naar zoekopdrachten over puzzelen, knutselen en fitnessen. Dat concludeert de online bazaar na een vergelijking met cijfers uit dezelfde periode van vorig jaar.

Puzzelen op Marktplaats

Ben je een beetje gezellige Nederlander (en dat ben je), dan heb je tijd te over nu de horeca op slot is. En wat doe je dan? Als een echt kuddedier galoppeer je richting Marktplaats en ga je op zoek naar puzzels. Werd er vorig jaar nog zo’n 68.000 keer gezocht op dit onderwerp, nu telt Marktplaats 177.000 zoekopdrachten over puzzelen.

In de rij voor breigerei

Ook knutselen en handwerk zijn in opmars. Het aantal zoekopdrachten naar breigerei steeg met ruim 50 procent. Verder constateert het platform een opvallende stijging in de populariteit van fitnessapparaten, zoals crosstrainers, hometrainers en dumbbells.

Kerstversiering

Het blijkt allemaal uit vergelijkingsonderzoek van de site naar cijfers tussen eind augustus en eind oktober met dezelfde periode van vorig jaar. En je kent het gezegde: een Nederlander is op alles voorbereid. We zijn namelijk nu al druk druk druk met de feestdagen. Naar kerstartikelen is al bijna 60 procent meer gezocht dan vorig jaar in deze periode.

Ook op zoek naar een creatieve hobby? Doen. Het beoefenen van een creatieve hobby is om meerdere redenen goed voor je (mentale) gezondheid. Wil je iets anders dan puzzelen, knutselen en breien? Check dan de lijst hieronder.