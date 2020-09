Daar is ‘ie weer! Mars Retrograde is begonnen en dít zijn de gevolgen

Er is weer een retrograde om de hoek komen kijken. Van 9 september tot 13 november 2020 spreken we van een Mars Retrograde in Ram. Aan de Mercurius Retrograde wordt altijd veel aandacht besteed, maar deze in Mars kunnen we ook niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. De kernwoorden van de Mars Retrograde zijn: uitstelgedrag, extreme vermoeidheid en woedeaanvallen. Dat belooft een pittige maand te worden…

Mars Retrograde

Eerst nog even een opfriscursus. We spreken van een retrograde als er iets verandert aan de snelheid waarop een planeet zich beweegt. In het geval van Mars gebeurt dat ongeveer elke twee jaar. Nadat de planeet bij wijze van spreken op de rem heeft getrapt, draait hij weer terug om zich op het oude – en dus veel snelere – tempo te bewegen. Althans: vanaf de aarde lijkt dat zo. In werkelijkheid ligt het net iets anders.

Moeilijkheden

Planeten zorgen namelijk ook voor een bepaalde energie. De energie van Mars voelen we altijd al maar door zo’n retrograde verandert niet alleen de snelheid van de planeet maar ook de energie die de planeet met zich meebrengt. Hierdoor kan de periode waarin de retrograde plaatsvindt dus voor moeilijkheden zorgen.

Vurige energie

De heersende gebieden van een planeet worden dus flink door elkaar geschud en kunnen anders dan normaal aanvoelen. Bijna tegengesteld zelfs. De heersende gebieden van Mars zijn: seksualiteit, aantrekkingskracht, fysieke energie (opladen) en basisbehoeften en motivatie. Nu weet je wat Mars te bieden heeft, maar dan komt er nog een teken uit de dierenriem bij kijken. We spreken dit keer van een Mars Retrograde in Ram. In de basisopstelling van de astrologie staat Mars in Ram wat wil zeggen dat de planeet en het teken (Ram) dezelfde eigenschappen hebben. Die tegengestelde energie is de aankomende maand dus dubbel zo heftig.

Klaar? Uitstellen maar!

Nu je een beetje weet hoe het heelal de komende maand in elkaar zit, zijn we aangekomen bij de gevolgen van de oh-zo-geliefde retrograde. Mars is de planeet van vuur, dus het vlammetje in jou gaat flink aangewakkerd worden de komende tijd. Waar ligt precies je passie en wat motiveert je nou eigenlijk? Als planeet Mars normaal beweegt weet je dit waarschijnlijk zo te benoemen maar de tegengestelde energie van de retrograde kan ervoor zorgen dat je opeens geen flauw idee meer hebt waar je nou zo gepassioneerd over bent. Het vlammetje in je gaat even uit. Je hebt nergens meer zin, je gaat je taken uitstellen en je voelt je flink verloren. Toch moet je niet bij de pakken neer gaan zitten, maar juist goed naar jezelf kijken. Wat zijn je dromen en waardoor laat jij je tegenhouden?

Tijd om te dippen

Het volgende punt, je energie. Ook dat gaat lijden onder de retrograde. Je kan je uit het niets enorm leeggezogen voelen. De retrograde zorgt er dan ook voor dat je moet controleren of je balans tussen werk en vrije tijd wel goed is. Luister deze periode goed naar je lichaam en accepteer je dipje. Lijkt je dit onzin? Dan wensen we je veel succes de komende weken… Mars Retrograde is coming for you.

1,2,3…

Ram is een pittig beestje. En Mars doet daar nog een schepje bovenop. Pas op voor woedeuitbarstingen deze tijd. Van zowel je zelf, maar ook van anderen. De Ram wacht niet af en zegt waar het op staat. En als je besluit niet te luisteren, dan zorgt Ram ervoor dat je het hoort. Valt iemand tegen je uit, tel dan even tot tien en denk na voordat je erop reageert want ook jij kan flink scherp uit de hoek komen. Net als bij de andere heersende gebieden is een kijkje naar jezelf geen slecht idee. Word ik boos op mezelf omdat iets niet lukt of reageer ik mijn boosheid (onterecht) af op anderen?

Zelfkennis is dus heel belangrijk deze dagen. Neem je rust, haal adem en sla jezelf erdoorheen deze maand. De Mars Retrograde komt immers pas over twee jaar weer terug.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock