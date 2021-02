Mascha Feoktistova (34) vertelt waarom ze nooit iets over afvallen deelt

Vlogger Mascha Feokistova weet als geen ander wat een precair onderwerp afvallen is. Ze heeft zichzelf daarom voorgenomen nooit iets te delen omtrent diëten of afvallen.

‘Veel vrouwen gaan op 1 januari lijnen of gezonder eten. Hoewel ik best geloof dat dit voor sommigen werkt, vind ik dit geen leuke thema’s om over te communiceren naar mijn kijkers toe.’ Ze weet namelijk als geen ander dat berichten over afvallen als een trigger kunnen werken onder haar volgers.

Dertien in een dozijn

‘Ik weet nog dat ik jaren terug zelf veel was afgevallen, en comments kreeg als: ‘Nu vind ik je eigenlijk niet leuk meer, je bent nu zo’n dertien in een dozijn meisje.’ Ik vond dat bizar, maar snap ook dat het gevoelig ligt.’ Mascha heeft met zichzelf afgesproken dat hoewel ze het onderwerp interessant vindt, zij die trigger niet meer wil zijn.

