Je beddengoed verschonen is één ding, maar je matras vervangen… Wanneer heb je dat voor het laatst (of voor het eerst) gedaan? Dat terwijl het vervangen van je matras minstens zo belangrijk is als het verschonen van je beddengoed, volgens recent onderzoek van New York University.

“Je weet toch hoe het Romeinse rijk in de loop der tijd begraven is, en hoe alle overblijfselen nu onder de grond liggen en ze opgegraven moeten worden? Dat puinveld is te vergelijken met de oppervlakte van een matras, het vuil stapelt zich op”, legt microbioloog Philip Tierno uit.

Matras als speelveld

Ga maar eens na… Je verliest tijdens je slaap tussen de 0.25 en 2 liter aan vocht en dat wordt allemaal opgenomen in je matras. Tel daarbij de overige bacteriën en stofjes bij op en je matras dient als heerlijk speelveld voor huisstofmijt. Eet, drink of knoei jij wel eens in bed? Ligt je laptop, iPad of telefoon ergens tussen de lakens? En word jij bijvoorbeeld wel vaker zwetend wakker? Dan kan het zijn dat je matras over de houdbaarheidsdatum heen is en niet meer goed ventileert. Zonde, want een slecht matras is van grote invloed op ons functioneren en algehele gezondheid.

Lang verhaal kort: een oud matras kan zorgen voor ziekte en een verminderde gezondheid. Heb je je matras langer dan 10 jaar? Dan is de houdbaarheidsdatum sowieso overschreden. Hoog tijd om eens je matras in te duiken en op onderzoek te gaan…

Beeld: iStock