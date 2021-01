Moeite om je hoofd leeg te maken tijdens mediteren? Dan doe je dít fout

Je probeert je te focussen op je ademhaling, maar ondertussen schiet er nog van alles door je hoofd. Je moet dadelijk nog zóveel doen. Voelt als niet helemaal de bedoeling van je gedachten op een rijtje zetten. Dit doe je waarschijnlijk fout tijdens het mediteren.

Want je denkt misschien dat het een grote leegte moet zijn in je hoofd. Maar daar zit je mis volgens Headspace mede-oprichter Andy Puddicombe. Besteed juist wél aandacht aan je gedachten, voel alle gevoelens en laat ze door je heen razen.

Mediteren fout

Puddicombe legt nog verder uit aan Popsugar dat mediteren meer draait om een stapje terug te doen. ‘Probeer om een happy place te vinden waar we gedachten kunnen zien komen en gaan, emoties kunnen zien komen en gaan … het is een beetje alsof je het weer ziet komen en gaan … overweldigd erdoor, zonder erdoor afgeleid te worden.’

Niet van nature

Hoewel je na een tijd op deze manier je geest wel kunt vertragen én meer stilte kunt ervaren, gebeurt dit niet van nature. Wanneer je daarom begint met mediteren, is de aanpak heel belangrijk. Word vooral niet boos op jezelf als je gedachten afdwalen of je geëmotioneerd voelt: juíst dan zal je meer stress ervaren. Dat je voelt dat afdwaalt, is heel normaal. ‘Het is alsof je aan de piano gaat zitten en een verkeerde noot speelt en zegt: ‘Oh nee! Ik kan geen piano spelen!’ Nou, het spelen van de verkeerde noot maakt deel uit van het leren piano spelen.’

Emoties

Oefening baart kunst, ook als het gaat om je gevoelens. Dat de meditatie bepaalde emoties opwekt, is helemaal niet gek. Van moeten lachen tot uitbarsten in tranen: het is allemaal heel gewoon. ‘We hebben een breed scala aan emoties. We zullen ze allemaal in het leven ervaren. Geen van alle heeft het bij het verkeerde eind.’ Soms helpt het juist om deze weggestopte gevoelens wél te voelen en naar de oppervlakte te laten komen, om bepaalde zaken uit je leven te verwerken.

Loslaten

Zo kun je ook leren los te laten. Dat is misschien moeilijk, want je stelt je ontzettend kwetsbaar op, maar wel belangrijk. Misschien dacht je altijd dat meditatie niet jouw cup of tea was, maar is het toch nog een poging waard. Onthoud vooral: er zijn geen regels. Oefen met wat jij zelf prettig vindt.

Bron: Popsugar | Beeld: Unsplash