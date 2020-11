Menstruatie te vroeg of te laat? Dit zou er aan de hand kunnen zijn

Het is niet gek dat er alarmbellen gaan rinkelen, wanneer je menstruatie een dag of wat later is. Toch zou dit heel veel verschillende soorten redenen kunnen hebben.

Een te vroege of late menstruatie hoeft niet meteen iets ernstigs te betekenen. De mogelijkheid is er dat je bij een late ongesteldheid zwanger bent, maar er zijn nog tal van andere mogelijke oorzaken. Misschien herken je één van de onderstaande punten en verklaart dat waarom je maandelijkse bezoek te vroeg of te laat is. Wel is het belangrijk om te melden dat het nooit kwaad kan om contact op te nemen met een arts, wanneer je twijfelt of er iets aan de hand is met je lichaam.

Stress

Stress is vaker een oorzaak van onregelmatigheden in je lichaam, dus ook van een onregelmatige menstruatie. Vooral langdurige stress levert problemen op. Je hersenen gaan in de ‘overlevingsmodus’, waardoor je minder hormonen aanmaakt. Als er te weinig hormonen worden aangemaakt om de eisprong te stimuleren, kan het zijn dat deze uitblijft.

Lichaamsgewicht

Wanneer je lichaamsgewicht te laag is, kan het zijn dat je lichaam denkt dat je in hongersnood bent. Dit is weer een soort ‘overlevingsmodus’ waarbij alle niet essentiële systemen worden afgesloten. Je lichaam pikt op dat het ongezond zou zijn om zwanger te worden – doordat je bijvoorbeeld te weinig energie hebt – en zet de boel stop. Ook een te hoog lichaamsgewicht kan voor een onregelmatige cyclus zorgen.

Te veel sporten/ afvallen

Wanneer je extreem veel sport, kan het zijn dat je lichaam stopt met ongesteld worden. Dit kan komen doordat je jezelf uitput, maar ook doordat je te veel gewicht verliest. Ook dan grijpt je lichaam in.

Ontregelde routine of ritme

Het is vooral onregelmatigheid waarvan je lichaam in de war raakt. Hierdoor ontstaan er hormonale veranderingen en dat kan weer invloed hebben op je cyclus. Een verstoord dag- en nachtritme, door bijvoorbeeld een vakantie, kan er ook voor zorgen dat je menstruatie te vroeg of te laat komt. Verandering van andere belangrijke (dag)routines kunnen ook invloed hebben.

SOA

Sommige SOA’s kunnen ervoor zorgen dat je bloedt, zonder dat je ongesteld bent. Deze bloeding is vaak wel een stuk lichter dan anders. Dus wanneer je onveilig seks hebt gehad en ineens tussen een menstruatieperiode in kleine beetjes bloed verliest, zou dit een SOA kunnen zijn. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een arts en laat je testen.

(vervroegde) overgang

Ook voor je 40ste kan je cyclus al schommelen – of zelfs stoppen – vanwege de overgang.

Hierbij nog een korte opsomming van andere mogelijke oorzaken: gebruik van de pil, zwangerschap, PCOS (Polycysteus-ovariumsyndroom), medicijngebruik, borstvoeding, langzaamwerkende schildklier of een overactieve schildklier.

