Waarom de menstruatiecup wint aan populariteit

Er wordt tegenwoordig dan ook steeds meer gekozen voor deze menstruatiecup, zo blijkt uit een onderzoek van Het Parool. Maar wat is het precies? Nou, deze cup breng je in en kun je tot wel 12 uur laten zitten voordat je ‘m moet vervangen. Ook gaat-ie vijf tot tien jaar mee. Niet meer elke maand tampons en maandverband kopen dus en tel uit je winst. Want, zo is te lezen in de krant, ‘naar schatting van The Huffington Post worden in het vruchtbare leven ruim negenduizend tampons gebruikt.’ Damn.

Milieu

En daardoor bespaar je een hoop kosten. Wanneer je je hele leven de menstruatiecup gebruikt, ben je slechts 225 euro kwijt aan ongesteld zijn in plaats van 1800 euro. Maar dat niet alleen: gaan voor deze optie is ook een bewuste keuze voor het milieu (minder afval) én voor je lichaam. Judith Houtenbos, een verkoper van de cups, denkt dat de toename van het gebruik ook te maken heeft met de algemene gezondheidstrend. Zij legt uit: ‘Mensen zijn bewust bezig met wat ze eten, maar ook met wat ze nou precies in hun lijft stoppen.’

Basispakket

Vier studenten van de UvA zien dan ook het liefst dat de menstruatiecup in de toekomst opgenomen wordt in de basisverzekering en gewoon vergoed wordt. Om het taboe rondom menstruatie te doorbreken, te zorgen voor meer inclusiviteit en sekse-ongelijkheid te verkleinen, zijn ze een petitie gestart. Met al 7000 handtekeningen, ziet een van de initatiefnemers Janneke Wijmans het positief in. ‘GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet heeft toegezegd naar ons voorstel te kijken en we zijn bezig afspraken te maken met politieke partijen, jongerenorganisaties en bekende feministen. Op Facebook kregen we veel negatieve reacties, maar we krijgen gelukkig ook veel positieve berichten binnen. Vrouwen zijn blij dat het taboe op menstruatie en de cup doorbroken wordt. Veel vrouwen lieten ons weten dat ze de menstruatiecup al lang gebruiken en mensen in onze omgeving zijn ermee begonnen dankzij onze actie. Het is echt een populair alternatief.’

