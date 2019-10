Het gebruik van menstruatiecups is de afgelopen jaren erg gestegen. De cups zijn een makkelijk en duurzaam alternatief voor tampons of maandverband. Ben jij #teamCup? Dan hebben we goed nieuws voor je: Kruidvat introduceert nu haar eigen merk menstruatiecups.

Hiermee speelt Kruidvat in op de groeiende vraag naar menstruatiecups, de rubberen cupjes die je gebruikt als je ongesteld bent en die je menstruatiebloed opvangen, en ook op de groeiende vraag naar duurzame vervangende producten: de menstruatiecup is herbruikbaar en gaat hierdoor meerdere jaren mee.

En Kruidvat zou Kruidvat niet zijn als de cup ook nog eens betaalbaar is: voor € 14,95 is de Kruidvat Menstruatiecup verkrijgbaar bij alle Kruidvat-filialen en online.

Betrouwbaar

Afgelopen juli bleek uit het eerste wetenschappelijke onderzoek naar menstruatiecups ooit dat herbruikbare menstruatiecups minstens zo betrouwbaar zijn als tampons of maandverband.

In tegenstelling tot de bekende alternatieven vangt een cup het menstruatiebloed op in plaats van het te absorberen. Qua waterdichtheid scoren ze gelijk of beter dan tampons of maandverband. De wetenschappers berekenden ook dat de herbruikbare cups op de lange termijn veel goedkoper en duurzamer zijn.

Andere voordelen van menstruatiecups zijn:

Complicaties zijn zeldzaam.

Uit het onderzoek – waarbij de resultaten van veertig verschillende onderzoeken gebundeld zijn – bleek dat bij vijftien onderzoeken ongeveer 73 procent van de vrouwen wilde doorgaan met het gebruik, nadat ze eraan waren gewend. Het inbrengen en legen vergt namelijk wat oefening.

Over een periode van tien jaar kost een herbruikbare cup naar schatting 7 procent van totaalbedrag dat een consument kwijt zou zijn aan tampons.

Over een periode van tien jaar leveren menstruatiecups zo’n 6 procent van het plastic afval van al deze tampons opleveren.

Een menstruatiecup kun je 12 uur inhouden. Wanneer je een hevige menstruatiecup hebt, zul je deze vaker moeten legen.

De Kruidvat Menstruatiecup is vanaf 14 oktober verkrijgbaar.

