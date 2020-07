Volgens deze vrouwelijke arts is menstrueren ‘compleet nutteloos’

Is het echt nodig om iedere maand ongesteld te worden? Volgens de Amerikaanse Sophia Yen, professor kindergeneeskunde aan de Standford Medical School in Californië, is menstrueren medisch gezien ‘compleet nutteloos’. Zij vindt dat meisjes zo vroeg mogelijk na hun eerste ongesteldheid aan hormonale anticonceptie moeten gaan om hun menstruatie te stoppen.

Als het aan professor Yen ligt, kunnen we maandverbanden en tampons straks ritueel verbranden. Zij ziet het nut van menstrueren niet. ‘Met hormonale anticonceptie kun je de menstruatie zonder zorgen sterk verminderen of helemaal uitschakelen. De technologie is er; met een hormoonspiraal of door de pil te slikken. Dit kan al vanaf twee jaar na de eerste menstruatie, want eerder loop je het risico dat de groei van het kind afremt.’

Verlichting

Dat stelde Yen afgelopen weekend in het Amerikaanse magazine The Atlantic. Yen, zelf moeder van twee tienerdochters, wil dat jonge meisjes op gelijke voet kunnen concurreren met degenenen die geen baarmoeder hebben. ‘Tienerjaren zijn al zo turbulent en gruwelijk, ik wil niet dat ze onnodig lijden. Zeker niet als ik dat voor mijn kind kan verlichten. Waarom moet ik mijn dochters ziek melden vanwege hun menstruaties terwijl anderen gewoon wel naar school kunnen?’ Yen spreekt dan ook over 28 menstruaties op een heel mensenleven als ideale situatie, in plaats van honderden menstruaties.

Geen medische noodzaak

Maar menstrueren is toch juíst goed, en gezond voor de baarmoeder? Volgens Yen is dat onzin. In het artikel legt ze uit dat al meer dan tien jaar geleden blijkbaar is bewezen dat er geen enkele medische noodzaak is voor de helse periode van de maand waar veel vrouwen, transmannen en non-binaire mensen zich doorheen worstelen. Veel verloskundigen en gynaecologen zijn het roerend met dit standpunt eens.

Menstruatie mythes

En dat brengt ons bij de mythes van menstrueren. In haar artikel noemt Yen twee van die mythes:

Als je minder of helemaal niet menstrueert, stapelt dat bloed zich op in het lichaam. Als je lang niet menstrueert, daalt je vruchtbaarheid.

Beiden mythes zijn volgens Yen totale onzin. ‘Wie niet menstrueert, maakt dat menstruatiebloed ook niet meer aan’, beaamt dr. Hendrik Cammu, gynaecoloog aan HLN.be. ‘Bovendien is veelvuldig bewezen dat het stoppen van je menstruatie, en dus het gebruik van hormonale anticonceptie, geen enkele invloed heeft op de vruchtbaarheid. Een vrouw die vijf jaar een hormoonspiraal heeft gehad, kan in de eerste of tweede maand na de verwijdering alweer een perfecte baarmoederwand aanmaken waarin een embryo zich kan nestelen.’

Nutteloos?

Is menstrueren dan compleet nutteloos? Dat is ook weer niet waar. Voor veel vrouwen is de menstruatie een controle of ze al dan niet zwanger zijn. En voor mensen die met een eetstoornis worsten, kan het een teken van herstelling zijn. Voor hen is de menstruatie dus niet nutteloos. Maar ben je gezond en niet bezig met zwanger worden, dan pleit Yen voor het afbreken van menstruatie, door het toedienen van hormonen.

En dat leidt naar de volgende discussie: kan het innemen van hormonen dan helemaal geen kwaad? Aan iedere vorm van anticonceptie kleven zowel voor- als nadelen. En wat iedere huisarts zal beamen, is dat de effecten voor iedere persoon anders zijn. Toch pleit Yen vóór het gebruik van anticonceptie: ‘De reden dat mensen het gevoel hebben dat het niet menstrueren ‘onnatuurlijk’ is, is omdat zo velen van ons elke maand een menstruatie hebben gehad. Er is niets mis met minder bloeden.’