Met deze 5 simpele stappen vergroot je je zelfliefde

Houden van jezelf is al een paar jaar hot topic. Zelfliefde opent de deur naar nog meer liefde, leuker werk, en een rijk sociaal leven. En das niet gek: hoe lekkerder jij in je vel zit, hoe beter je keuzes kunt maken die bij je passen. Hoe je meer van jezelf gaat houden? We zetten een paar simpele stappen waarmee je je zelfliefde vergroot voor je op een rij.

Voed jezelf En dan bedoelen we niet per se in letterlijke zin. Nouja, deels. Voeding is een belangrijk onderdeel van jezelf, dus probeer groente en fruit te eten. Maar we bedoelen het ook in bredere zin. Zorg ervoor dat jouw lijf krijgt wat het nodig heeft. Allereerst is dat voldoende slaap. Moet je vroeg op? Zorg dan dat je op tijd je bed in stapt. Laat jezelf een paar keer per week, maar het liefst elke dag, even uit. 30 minuten buitenlucht inademen tijdens een wandelingetje is goed voor lichaam en geest. Letterlijk. Want door te wandelen geef je je geest even pauze waardoor het met betere oplossingen voor eventuele problemen in je dagelijks leven kan komen.

Verbind je met jezelf Klinkt zweverig, en dat is het ook. Want om te weten wat er van binnen speelt zul je van tijd tot tijd ruimte moeten inplannen om alleen met jezelf te zijn. Dus pak die yogamat er maar bij voor een paar yogaposes om daarna even te mediteren. Is dat echt niets voor jou? Probeer dan eens mindfulness uit. Daarbij kun je gewoon je ogen open houden en je kunt het op elk moment van de dag doen. Ben je buiten op straat: kijk dan eens goed naar de bomen. Zie hoe de takken licht wuiven in de wind. Luister of je de wind ook kunt horen suizen, en tot slot of je ‘m ook langs je wangen kunt voelen strijken.

Door op een andere manier naar jezelf en het leven te kijken (of dat nu met je ogen open of dicht is), stel je je meer open voor je gevoel. En door dat regelmatig te doen zul je steeds beter gaan herkennen wat je fijn vindt in je leven en welke kant je op wilt.

Wees zachter voor jezelf Gaan we nog een stapje verder. Probeer als je gedachten hebt ze op te merken. Door je te realiseren dat je denkt, neem je er al iets afstand van. Door die afstand kan het je ook lukken de aard van de gedachten te achterhalen. Ben je geneigd jezelf af te kraken of angstig te denken? Probeer dan direct zo’n gedachte om te draaien in een positieve variant. Of ze kloppen, of ‘waar’ zijn maakt niet uit. Waarschijnlijk is de negatieve gedachte net zo min waar. Kijk eens hoe je je voelt als je de positieve gedachte denkt. Helpt dat je beter te voelen? Doe dit dan ook met andere gedachten. Blijf je jezelf afkraken? Probeer jezelf dan eens vanuit een vriend of vriendin te zien. Of: stel dat een vriendin in jouw situatie zou zitten, wat zou je dan tegen haar zeggen?

Sta jezelf toe ongelukkig te zijn De zoektocht naar geluk is nogal een bumby road, zeker omdat het lijkt alsof iedereen op social media het einddoel al bereikt heeft. Maar om geluk te kunnen voelen, moet je ook ongeluk kunnen voelen. Het een bestaat niet zonder het ander. Daarbij kun je simpelweg geen constante staat van geluk (of ongeluk) voelen. Geluk komt in pieken, soms duurt het een minuutje (bij een lekker stukje chocola), soms duurt het wat langer. Zo is dat ook met ongeluk. Soms heb je een FML dag, en soms duurt dat een maand. Of zelfs langer dan dat. Maar in die tijd zul je ook geluksmomentjes hebben. De zon op je toet, een vriendin die iets opbeurends tegen je zegt. Probeer als je niet lekker in je vel zit, dat te accepteren. Praat erover met vrienden die naar je luisteren. Vertrouw erop dat je jezelf met de tijd weer wat beter gaat voelen.