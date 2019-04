Met déze truc ga jij je telefoonverslaving tegen!

We zijn allemaal behoorlijk geobsedeerd door onze telefoons. Niet alleen gebruiken we ze om onze agenda in bij te houden, te bellen of te appen, ook worden we continue getriggerd door social media. Maar daar is met een simpel trucje iets aan te doen.

Als jij je aangesproken voelt, denkt dat je verslaafd bent aan je telefoon en er minder tijd aan wilt besteden, kan het helpen om je scherm zwart en wit te maken.

Je hoeft alleen maar naar ‘instellingen’ en vervolgens naar ‘toegankelijkheid’ te gaan. Dan kies je ‘grijswaarden’. Je scherm wordt dan automatisch zwart-wit weergegeven. En dat helpt!

Mack McKelvey, CEO van het marketingbureau SalientMG, vertelde de New York Times hierover: ‘Je koopt geen zwart-witte ontbijtdozen, je koopt de gekleurde boxen, omdat die stimuleren.’ Zo werkt het natuurlijk ook met je telefoon: ‘Apps hebben echt coole logo’s, vormen en kleuren, allemaal ontworpen om je te motiveren ze te gebruiken.’

Hoewel het even wennen zal zijn is het wellicht het proberen waard.