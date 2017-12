Drie maanden #MeToo: en nu?

Ineens was het trending: onder de hashtag #MeToo maakten slachtoffers van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting zich bekend. Het ontketende een storm aan gedeelde ervaringen en er kwam een discussie op gang. VIVA vraagt zich af: wat is de volgende stap?

Even terug naar het begin. Seksisme en seksueel geweld zijn overal. In Nederland ondervindt veertig procent van de vrouwen seksueel geweld en één op de acht vrouwen wordt verkracht. In 85 procent van de gevallen van seksueel geweld is de dader een bekende. Bovendien durven vrouwen die met seksueel geweld te maken hebben gehad niet snel aangifte te doen. Slechts elf procent van de Nederlandse vrouwen doet dat. Omdat dat cijfer omhoog moet – en kan – besluit VIVA uitgebreid aandacht te besteden aan dit probleem. Samen met Fonds slachtofferhulp maakten we begin oktober een themanummer over dit onderwerp, met daarin – naast de schokkende cijfers – een aangrijpend portret van een slachtoffer en interviews met diverse deskundigen op het gebied van seksueel geweld.

VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Ik was er van de zomer al mee bezig. Ik vond het zo heftig om te lezen dat een op de acht vrouwen is verkracht. Het onderwerp leefde sowieso al heel erg bij mij: zelf heb ik ook een dergelijke ervaring gehad en ik merkte dat er lastig over dit onderwerp werd gesproken. Ik besprak het met vriendinnen, maar het idee dat er dus zo veel vrouwen moesten rondlopen met een soortgelijke ervaring, die het er nooit over hebben, vond ik bizar.’

Samen maken we een vuist

‘Ik snap dat niet iedereen zit te wachten op een praatgroep, ikzelf ook niet,’ gaat Debby verder. ‘Maar ook als ik seksueel geweld in een vergadering met de VIVA-redactie aanhaalde, werd het angstig stil. Op zich is dat begrijpelijk: mensen voelen zich ongemakkelijk of weten niet hoe ze je moeten benaderen, dus zeggen ze maar niets. Toch dacht ik steeds vaker dat als we er meer over zouden praten, slachtoffers makkelijker samen een vuist kunnen maken. Je hoeft echt niet alle details uit de doeken te doen, maar het kan wel ontzettend fijn zijn om een vertrouwensband aan te gaan met andere vrouwen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Daarom lanceerden wij met VIVA de hashtag #IkOok, toevallig precies een week voordat het schandaal met Weinstein viral ging. Met #IkOok vroegen we vrouwen niet direct om ervaringen te delen, maar wel om aan te geven dat het jou ook is overkomen. Het doel was: samen sta je sterker. Bij vrouwen wordt er nog veel te vaak getwijfeld aan het verhaal. Alsof de schuldvraag automatisch bij de vrouw ligt, in plaats van bij de man. Zou het wel echt waar zijn? Of: ze zal het wel hebben uitgelokt. Ook worden vrouwen vaak als aansteller gezien, waardoor ze onzeker worden over hun eigen gevoelens. Terwijl het juist zo hard nodig is dat vrouwen zich durven uit te spreken. Dat je samen opstaat en zegt ‘Ik ook’. Inmiddels gaat de discussie alle kanten op. Ook over waar nu precies de grens ligt en dat er zo veel niet meer mag. Terwijl het volgens mij vrij duidelijk is wanneer je te ver gaat: als iemand zich niet meer prettig voelt in een situatie. Twijfel je daaraan? Vraag het gewoon! Check of een ander het nog oké vindt wat je aan het doen bent. Zo simpel is het. Dus niet wachten totdat iemand nee zegt, maar checken of het een ja is. En tussendoor alert blijven.’

Verlink je varken

Een week nadat VIVA #IkOok lanceerde, deed Hollywood een boekje open over filmproducent Harvey Weinstein. Onder #MeToo maakten steeds meer slachtoffers zich bekend. Er ontstond een sneeuwbal-effect: wereldwijd verschenen soortgelijke hashtags. De Franse journalist Sandra Muller, die zelf ooit werd lastiggevallen door haar chef, riep #balancetonporc in het leven: verlink je varken. Daarmee moedigde ze vrouwen aan om mannen door wie ze seksueel misbruikt zijn via Twitter aan de schandpaal te nagelen. De identiteit van sommige daders werd met naam en toenaam gepubliceerd. Ook de Franse actrice Isabelle Adjani liet van zich horen. In Journal du Dimanche schreef ze een aanklacht tegen het ‘roofdierensysteem’ in Hollywood. Volgens Adjani gaat het er in Frankrijk net zo erg aan toe als in de Verenigde Staten, maar dan stiekemer. Ook uit Denemarken en België kwamen misbruikschandalen aan het licht. Dat het om een wereldwijd probleem gaat, is inmiddels wel duidelijk.

