Waarom migraine niet ‘gewoon een beetje hoofdpijn’ is

Als je geregeld last van migraine hebt, weet je als geen ander hoe naar het is. Het kan uit het niets komen opzetten en maakt normaal functioneren tijdelijk onmogelijk. Geen pretje, dus. Al helemaal niet wanneer het wordt afgeschilderd als ‘een simpel hoofdpijntje’. Want dat is het zeker niet. Integendeel.

Krijg je vaak te horen dat je je aanstelt, als je gevloerd bent door migraine? Steek dit artikel de boodschapper dan maar eens onder de neus. Want aanstellerij, dat is migraine allerminst.

Echt geen hoofdpijntje

Migraine is geen hoofdpijn maar een chronische hersenziekte. There, we said it. Dat zal sommigen misschien als overdreven in de oren klinken, maar het is toch echt waar. De Hersenstichting meldt dan ook: “Iemand die een migraineaanval heeft kan enkele uren tot enkele dagen compleet uitgeschakeld zijn.” Anders dan bij normale hoofdpijn biedt het slikken van paracetamol geen verlichting, en dus is het de hoogste tijd om af te rekenen met het idee dat migraine zo erg nog niet is. Want, in tegenstelling tot bij een normaal hoofdpijntje, is bij migraine doorgaan met je dagelijkse bezigheden vrijwel onmogelijk.

Wat ís migraine dan?

Wat is migraine dan eigelijk? Het is een hersenaandoening, die gedeeltelijk erfelijk is. Gevoeligheid voor migraineaanvallen komt in sommige families simpelweg meer voor dan in anderen. Dikke pech, dus. De meest bekende symptomen van migraine zijn onder andere bonzende hoofdpijn, misselijkheid of braken, overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren, lichtflitsen zien en een pijn die erger wordt bij inspanning. De meeste aanvallen hebben een duidelijk begin en einde en de pijn zit meestal aan één zijde van het hoofd.

Te veel prikkels

Terwijl een hoofdpijn kan ontstaan doordat je te weinig water hebt gedronken of juist te diep in het glaasje hebt gekeken, komt migraine de kop opzetten bij sommige externe prikkels. Mensen die migraine hebben zijn gevoeliger voor deze prikkels, zoals felle lichten of harde geluiden. Ook kan stress of je hormoonhuishouding een oorzaak zijn. Hoe dit kan is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat een migraineaanval vrijwel altijd uit vier fases bestaat:

Waarschuwingsfase

De meeste mensen krijgen voor een migraineaanval een waarschuwing van hun lichaam. Dit signaal kan per persoon heel verschillend zijn, maar is per individu vrijwel altijd hetzelfde. Gapen, extreem prikkelbaar zijn of bleek zien zijn dergelijke waarschuwingstekenen. Aurafase

Hierna krijgt zo’n 15% van de mensen met migraine last van auraverschijnselen. Dit zijn kortdurende neurologische verstoringen, zoals krachtverlies, tintelingen of zelfs tijdelijk spraakverlies. Hoofdpijnfase

Dit is de welbekende fase van de nare, intense hoofdpijn. De bonkende, zeurende hoofdpijn die gepaard kan gaan met misselijkheid, braken en zelfs diaree als bijkomstigheid kan hebben. Deze fase kan vier uur tot in sommige gevallen wel 3 etmalen (!) aanhouden. Herstelfase

Hierna neemt de hoofdpijn af, en komt er moeheid opzetten. Slapen is dan vaak de enige optie om te herstellen, waarna er vaak nog een lichte hoofdpijn overblijft. Pas na gemiddeld een tot twee dagen ben je helemaal hersteld van een migraineaanval.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Linda, Allesoverhoofdpijn, Hersenstichting | Beeld: iStock