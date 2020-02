Miljuschka deelt eerlijke foto van haar billen ‘met tijgerstrepen’: ‘Ik ben er trots op’

Als er iemand klaar is met alle ‘perfecte’ en gepolijste plaatje op Instagram, is het Miljuschka Witzenhausen (34) wel. Daarom zet ze zich regelmatig met eerlijke foto’s van zichzelf in voor bodypositivity. Haar lichaam in bikini bracht ze onlangs in beeld; nu zijn haar billen aan de beurt.

Op Instagram plaatst de Flair-columniste een close-upfoto van haar achterwerk. “Bubble but met tijgerstrepen”, begint Miljuschka bij het ingezoomde kiekje. “Ik zal naast deze #eerlijkefoto ook eerlijk tegen je zijn over wat er soms omgaat in mijn hoofd. Ook bij mij grijpt de onzekerheid nog soms naar de keel.”

Paniekmoment

De tv-chef vertelt deze week meerdere keren op plekken in Mexico te zijn geweest waar ze in bikini ten tonele moest verschijnen. “Omdat het een item was met bijvoorbeeld zwemmen”, legt ze uit. “De gedachte dat dan iedereen achter het beeldbuis kan zien hoe ik een bommetje doe inclusief striae, cellulite en wobbelende vetrolletjes. Dat veroorzaakt toch altijd een lichtelijk paniekmoment. Duizend gedachten flitsen dan door mijn hoofd die vooral te maken hebben met hoe ik wil dat anderen mij zien.”

Bevrijding

Miljuschka zegt er natuurlijk voor te kunnen kiezen om het vanuit een andere hoek te filmen, de items niét vast te leggen of zelfs in bedekkende kleding te gaan zwemmen. “Maar dan denk ik aan alle vrouwen die hetzelfde voelen omdat het ideaalbeeld constant zo word voorgeschoteld dat we aan de rand van het zwembad zitten te twijfelen om onszelf te laten zien. Ons schamen om in bikini naar de wc te lopen zonder doek om ons heen. De foto’s die we maken en plaatsen op een vakantie van ieder gezinslid in zwemgoed behalve onszelf”, vervolgt ze. “Dus dan besluit ik toch in het diepe te springen met alles erop en eraan, ongefilterd. Waarna ik er altijd trotser en bevrijder uitklim. Dit is wie ik ben en dus dit is hoe ik wil dat ik gezien word. Dus hier een foto van mijn bubble but waar ik trots op ben. Inclusief de tijgerstrepen die ik heb verdiend met iedere hap die ik neem voor mijn smaakinvestering en levensgenot.” Tot slot ‘waarschuwt’ ze haar volgers: “Ik zal vaker zo’n soort #eerlijkefoto van mezelf delen om mezelf te bevrijden.”

Respect

Fans van Miljuschka vinden het ontzettend goed wat ze doet en ontvangen de post met open armen. “Ik vind je zo episch! Ik ben het helemaal met je eens! Normaliseren die hap! Je bent een heerlijk mens van binnen en van buiten!”, reageert een enthousiaste volger. Natasja Froger (54) vult aan: “Fantastische mooie vrouw, respect!”

‘Schoonheidsideaal’

Miljuschka schoof onlangs bij Eva Jinek (41) aan tafel om te praten over haar eigen lichaam dat flink was veranderd sinds de verbouwing van haar nieuwe huis, en het ‘schoonheidsideaal’. “Je ziet nu zoveel jonge meiden die al fillers en wimperextensiens gaan gebruiken zoals een Kylie Jenner die zichzelf ‘bij laat stellen’. Gaby (Blaaser) is hier een voorbeeld van. Ze is een goede actrice, ik ken haar vanuit SpangaS en zij heeft op een gegeven moment gedacht: hier word ik gelukkig van. En dat mag hè, maar het zet wel wederom aan tot: hoe krijg ik de perfecte billen en de perfecte lippen etc. Dat is het toonbeeld geworden voor de jeugd nu”, aldus de Flair-columniste. “Vroeger hadden wij Madonna en Claudia Schiffer, maar dat waren de uitzonderingen. Nu is het voor iedereen en ik vind dat gewoon doodeng.”