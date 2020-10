Miljuschka deelt opnieuw een #eerlijkefoto

Miljuschka Witzenhausen weet dat er nog een lange weg te gaan is voordat een maat 48 net zo wordt geaccepteerd als een maat 38. Tot die tijd blijft ze foto’s delen waarin ze laat zien hoe bewerkelijk social media is.

Of met andere woorden: ze neemt de titel ‘rolmodel’ letterlijk.

Laatste aflevering

Op links poseert de presentatrice zo dat er geen vetrolletje in beeld is. Rechts poseert Miljuschka zoals we er allemaal meestal bij zitten; onderuitgezakt, als een normaal mens. Een mens dat 9 van de 10 keer een vetrol links en rechts heeft. Ze deelt de foto omdat vanaf vandaag de laatste aflevering van haar documentaire #eerlijkefoto op Videoland staat. In deze aflevering spreekt ze met influencer Vivian Hoorn en gaat ze een confronterend experiment aan met kinderen.

Huiswerk

In haar Stories motiveert Miljuschka alle vrouwen om net als zij een eerlijke foto online te slingeren. Maak de foto op een moment dat je je fijn en comfortabel voelt, tipt ze en: maak gebruik van daglicht. Wees niet te streng voor jezelf, maar weet dat het ook oké is als je de foto’s niet mooi vindt. Wel tevreden? Deel ‘m op social media met #eerlijkefoto.

Voor iedereen die echt werk wil maken van haar zelfbeeld, deelt ze nog meer huiswerk. Deze week focust Miljuschka op hoe je die innerlijke criticus de mond snoert. Dat is natuurlijk nooit in een middag geregeld, maar als je niks doet, verandert er ook niets. Kortom: met de billen bloot. Durf jij?

