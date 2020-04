Het aantal millennials met mentale klachten is relatief groot. Dat blijkt uit onderzoek van OpenUp.care, een platform voor psychologen. Hoe komt het dat juist deze generatie meer stress en ontevredenheid ervaart dan andere generaties?

Volgens Gijs Coppens, GZ-psycholoog en onderzoeker bij OpenUp, ligt het aan een ontbreken van een basis, zowel financieel als in het gezinsleven. Veel millennials hebben geen financiële stabiele basis, iets wat kan leiden tot negatieve gevoelens als ontevredenheid, stress en angst. Daarnaast hebben millennials vaak nog geen kinderen. “Uit ons onderzoek is gebleken dat gevoelens van ontevredenheid en lusteloosheid nu meer voorkomen bij mensen zonder kinderen.”

Rust, reinheid en regelmaat

Iets wat volgens Coppens goed te verklaren is. “Mensen met gezinnen hebben meer structuur”, legt de psycholoog uit. “Kleine kinderen hebben immers ritme nodig. Bovendien houden ze je voortdurend bezig. Hierdoor heb je minder tijd om te piekeren.” Dat komt volgens hem doordat ouders meer gewend zijn aan het omgaan met stress dan mensen zonder kinderen. “Daar ondervinden ouders met kleine kinderen nu voordeel van.”

Op zoek naar ander werkgeluk

Dat voor veel millennials nu ook de werksituatie verandert door thuisisolatie helpt ook niet mee. “Dit is écht een prestatiegeneratie. Millennials leggen de lat hoog voor zichzelf en halen veel van hun eigenwaarde uit hun werk.”

Maar nu is de kans groot dat je werk is weggevallen of dat je taken ineens onduidelijk zijn. Coppens raadt aan om je geluk daar niet van af te laten hangen. Verzin activiteiten die waardevol zijn voor jou, zegt hij. “Wellicht is er een project dat je altijd al wilde opzetten, maar waar je nooit tijd voor had. Dan is nu hét moment om dat te doen.”

Bron: Nu.nl