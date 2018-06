Het gebeurt iedereen weleens en het is verdomde irritant: je loopt vast in je werk en je weet totaal niet meer hoe je verder moet. Al je creativiteit, inspiratie en nieuwe inzichten zijn op. Weg, foetsie, verdwenen. Zie daar dan maar eens uit te komen, want kun je je mindset sturen…? Met dit ‘makkelijke’ trucje wel!

Koude douche

Er is een flinke dosis lef, doorzettingsvermogen en wilskracht voor nodig, maar als we de resultaten mogen geloven wil je daarna nooit meer anders: begin de dag met een koude douche. En ja, uit ervaring kunnen we je vertellen dat een koude douche nóg vervelender is dan je denkt. Toch zo dagelijks koude douchen wonderbaarlijke gevolgen voor je mindset hebben.

Comfort zone

Dat zit zo: je kunt duizend redenen verzinnen om juist niet onder die koude douche te springen, maar dit heeft alles te maken met je eigen manier van denken. ‘Te koud’, ‘niet fijn’, ‘waarom zou ik mezelf dit aan doen?’ Stuk voor stuk allemaal beperkingen die je jezelf oplegt. Terwijl als je ervoor kiest om wel onder die koude douche te stappen, dan stap je direct uit je comfort zone, ben je de winnaar in het gevecht met jezelf en openen zich vanzelf meerdere deuren in je hersenen. Je hebt immers het eerste gevecht met jezelf vandaag al gewonnen.

Stel jezelf deze vraag

Stel jezelf daarom deze vraag: als jij niet in staat bent, of bereid bent, om vijf minuten oncomfortabel te zijn in de douche, waarbij de enige negatieve uitkomst is dat je het vijf minuten koud hebt en jijzelf de énige persoon bent die door deze beslissing wordt getroffen, hoe kun je dan ooit de kracht of de moed hebben om te kiezen voor een oncomfortabele situatie waarbij de uitkomst véél groter is en waarbij meer mensen betrokken zijn?

Wereldwijd heeft het koudedoucheprincipe veel aanhangers, bekijk hieronder een beroemde TedX-talk over dit fenomeen. En eigenlijk, ook wel lekker met dit warme weer.

