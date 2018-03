Minder kritisch op jezelf zijn? Zo doe je dat

We zijn van iedereen misschien nog wel het meest kritisch op onszelf. Nergens voor nodig, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met deze tip ben je die kritische stem misschien iets meer de baas.

En hoewel deze truc natuurlijk niet gegarandeerd werkt en er soms veel meer voor nodig is om deze problemen aan te pakken, is het wel het proberen waard. Geneen Roth, auteur van het boek This Messy Magnificent Life, wil namelijk korte metten maken met jouw innerlijke criticus.

Bazige tante

Hoe doe je dat? Volgens de auteur is het moeilijk om helemaal van dat kritische stemmetje af te raken. Wat wél kan is er minder naar luisteren en je minder te laten beïnvloeden hierdoor. Roth: ’Probeer je zelfkritiek te zien als een bazige tante die op zolder staat te roepen terwijl jij beneden staat en niet luistert. Door je kritische stem als iets buiten jezelf te zien en er een dialoog mee te voeren, krijg je meer vat op je gedachten waardoor de impact ervan vermindert.’ Heb je nu juist een hele lieve tante en wil je haar niet associëren met deze negatieve gedachten, dan kan een object ook werken. Zie het bijvoorbeeld als een donkere wolk.

Laat haar op zolder

Dat klinkt misschien heel simpel, maar in de realiteit is het allemaal nog niet zo eenvoudig. Maar waarom de ‘tante op zolder’ zo goed werkt, is omdat je daardoor ziet dat deze kritische stem slechts een stem is. Deze zelfkritiek is niet bepalend voor wie of wat jij bent. Roth benadrukt: ‘Het is niet omdat je iets denkt, dat dat ook de waarheid is en invloed heeft op je hele persoon.’ En zo is het maar net: laat die tante lekker op zolder en doe het luik dicht zodat je haar niet meer kunt horen.

Bron HLN.be | Beeld iStock