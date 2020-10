Het is maar een mening: 6x tips voor minder meningstress

We trekken ons vaak veel te veel aan van wat de rest van de wereld van ons vindt. VIVA’s Suus Ruis is daar klaar mee en wil nu weleens leren om de mening van anderen naast zich neer te leggen. Zónder schuldgevoel. In VIVA 40, die je hier kunt bestellen, onderzoekt ze hoe je je ‘meningstress’ kunt temperen. Alvast wat tips.

Minder meningstress

Natuurlijk is het handig om een paar mensen in je omgeving te hebben die hun mening mogen geven (waar je dan naar luistert en waar je misschien zelfs iets mee doet), maar voor de rest mogen de meesten van ons zich wel wat minder aantrekken van anderen. Dit zijn de 6 belangrijkste tips om dat voor elkaar te krijgen:

Bedenk van wie de mening afkomstig is

Er zijn gradaties van belangrijkheid in de mensen die iets van jou vinden. Bedenk wie iets zegt: je partner of baas is stukken belangrijker dan een willekeurige zuurpruim in een winkel.

Neem het niet te persoonlijk

Als anderen iets vinden, heeft dat vaak niets met jou als persoon te maken. Soms willen mensen gewoon iets te zeuren hebben. Of horen ze zichzelf graag praten.

Plaats het in perspectief

Als je nu terugdenkt aan bijvoorbeeld je puberteit, zul je ongetwijfeld wensen dat je je niet zo veel had aangetrokken van anderen. Je wilt toch niet als je tachtig bent hetzelfde denken over nu? Hoe belangrijk is het nou eigenlijk?

Maak jezelf niet zo belangrijk

De meeste mensen zijn vooral met zichzelf bezig, en niet met anderen – dus ook niet met jou. Veel minder dan je denkt in elk geval.

Vind jouw groep

Hoe meer zelfvertrouwen je hebt, hoe minder je je zult aantrekken van andermans mening. Zelfvertrouwen groeit in de regel als je je omringt met mensen die positief zijn en jou accepteren zoals je bent.

Wees je eigen beste vriend

Hoe leuk, geweldig en perfect je ook bent, het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Er zullen altijd mensen zijn die jou niet leuk vinden. Als jij ervoor zorgt dat jij jezelf wél leuk vindt en je eigen beste vriend bent, wordt dat stukken makkelijker te accepteren.

Tekst: Suus Ruis