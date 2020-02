Mindwandering: waarom wandelen zo veel goeds doet voor je brein

Ongeveer een eeuw geleden liep de mens gemiddeld vijftien kilometer per dag, nu is dat dagelijks niet meer dan twee kilometer. Dat is best schokkend, niet? De Ierse neurowetenschapper Shane O’Mara pleit er in zijn boek Te voet voor om terug te gaan naar die dagelijkse vijftien kilometer. Daarmee sla je volgens hem twee vliegen in één klap: je traint je lichaam en je doet aan mindwandering.

Als neurowetenschapper en hoogleraar experimenteel breinonderzoek heeft Shane O’Mara zich verdiept in de magie die wandelen op je brein kan hebben. Want die ‘magie’ liegt er niet om: er zijn artsen die zelfs strandwandelingen voorschrijven als preventieve behandeling voor lichamelijke en geestelijke aandoeningen.

‘De mens is geboren om te bewegen’

Hoe kan wandelen zo veel goeds doen voor je brein? Dat legt O’Mara uit in het NRC: ‘Van wezenlijk belang is dat onze hersenen ervoor zorgen dat we onze voeten neerzetten zonder ons daarvan de hele tijd bewust te zijn. Dat schept mogelijkheden voor andere delen van ons brein, bijvoorbeeld om na te denken, problemen op te lossen, al lopend gesprekken te voeren.’

Mindwandering

‘Als we wandelen, gebeurt er van alles met onze hersenen. Als wij in beweging zijn, is ons brein ook in beweging. We zijn cognitief mobiel. Ik noem dat mindwandering: we laten onze geest de vrije loop en juist daardoor zijn we in staat herinneringen, gedachten en gevoelens in een nieuwe context te plaatsen.’

Work that muscle

Die benadering, van je brein in beweging brengen, heeft de neurowetenschapper ook later in zijn onderzoek bevestigd zien worden. ‘Ik heb onderzoek gedaan naar depressie, ouderdom en het vermogen tot herinneren in verhouding tot beweging. We ontdekten dat een van de belangrijkste hersenonderdelen, de hippocampus, feitelijk een spier, sterker en krachtiger wordt naarmate we meer bewegen. Use it or lose it is onze gevleugelde uitspraak. Wanneer je spieren achteruit gaan, gaan ook je hersenen achteruit.’ Klinkt logisch, toch?

Creatieve activiteit

Om te voorkomen dat zijn hippocampus achteruit gaat, loopt O’Mara iedere dag vijftien kilometer. Dat aantal kilometers bereikt hij door op weg naar werk een aantal haltes eerder uit te stappen. De rest van de tocht legt hij te voet af. Ook het schrijven van zijn boek deed hij al wandelend: ‘Ik beschouw het als een kunst. De Griekse filosofen gaven wandelend les. Romantische dichters als Wordsworth en Goethe maakten dagenlange tochten en schreven daarna feilloos, zonder enige correctie, hun gedichten op. Ik schrijf al wandelend. Dat betekent dat ik mijn boeken inspreek op een dictafoon en daarna uitwerk. De Amerikaanse natuurfilosoof Henry David Thoreau merkte op: ‘Geschriften van de hand van iemand die veel zit, zijn ongeïnspireerd, stijf, saai om te lezen.’

‘Eigenlijk gaat mijn boek over het wandelen als creatieve activiteit die ons brengt naar plekken waar we helderder kunnen denken, gelukkiger kunnen zijn, de wereld om ons heen beter leren doorgronden. Het beeld dat uit onderzoek naar voren komt is dat lopen onze hersenactiviteiten stimuleert. Alles wordt sneller, scherper, alerter: ons gehoor, gezichtsvermogen, reactiesnelheid, geheugen.’

Heb je nog meer motivatie nodig om vandaag die 10.000 stappen te halen? Nee hè.

Bron: NRC | Beeld: Unsplash