Dit zijn de 7 grootste misvattingen over de morning after pil

Ook als je aan de anticonceptie bent of condooms gebruikt, kan er weleens wat misgaan. In dat geval is het fijn dat er zoiets bestaat als de morning after pil. Hoewel iedereen wel weet van het bestaan van de pil, is er veel minder bekend over de precieze werking ervan – en zoemen er als gevolg daarvan ook nog heel wat misvattingen rond.

Tijd om die misvattingen de wereld uit te helpen. Gaan we!

Misvatting 1: Alleen jonge, ongetrouwde mensen gebruiken de morning after pil

Uit Amerikaans onderzoek bleek dit jaar dat 77% van de vrouwen tussen de 18-34 jaar ervaart dat er een stigma kleeft aan de morning after pil. Feit is echter dat iedereen die zwanger kan worden en seksueel actief is, ooit een morning after pil nodig kan hebben. Uit hetzelfde bleek dat van alle vrouwen 55% weleens een morning after pil heeft gekocht.

Misvatting 2: Een morning after pil is een soort abortuspil

De morning after pil voorkomt een zwangerschap door de ovulatie uit te stellen. Als er geen eitje vrijkomt kun je niet bevrucht raken is er dus ook geen sprake van een zwangerschap. De pil heeft alleen zin om te voorkomen dat een zwangerschap begint: het doet een al bestaande zwangerschap geen kwaad.

Misvatting 3: Een morning after pil nemen, betekent dat je onverantwoord bent

Wij durven zeggen: integendeel. Een morning after pil nemen wanneer je die nodig hebt, betekent dat je verantwoording neemt over je seksuele keuzes. Deze misvatting komt alleen maar voort uit een hardnekkig stigma dat aan de pil kleeft. De waarheid is dat heel veel verschillende vrouwen een morning after pil nemen om heel veel verschillende redenen. Die zijn allemaal even legitiem.

Misvatting 4: Je kunt de morning after pil maar een bepaald aantal keer in je leven nemen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, zit er geen grens aan het aantal keer dat je een morning after pil kunt nemen. Dat gezegd hebbende is het niet de bedoeling dat je de pil inzet als een soort anticonceptie. De morning after pil kun je zien als een back-up plan. Neem het dus alleen als je de anticonceptiepil bent vergeten, twijfelt aan de betrouwbaarheid van de anticonceptiepil (omdat je bijvoorbeeld moest overgeven of last had van diarree) of het condoom is gescheurd. Het is veilig om daarna gewoon weer verder te gaan met de pil slikken.

Misvatting 5: Je hebt een recept nodig voor de morning after pil

Je kunt de morning after pil gewoon in de drogist of apotheek kopen – zonder recept dus. Je vindt de pil vaak in de buurt van condooms en zwangerschapstesten. Je kunt ‘m ook online bestellen, maar weet dat hoe sneller je de morning after pil neemt, hoe beter. De pil werkt tot 72 uur nadat je onveilige seks hebt gehad. Twijfel dus niet en ga zo snel mogelijk naar een drogist.

Misvatting 6: De morning after pil heeft gevolgen voor je vruchtbaarheid

De morning after pil kan wat bijwerkingen hebben. Denk aan misselijkheid, veranderingen in je menstruatie en hoofdpijn. Die bijwerkingen zijn tijdelijk en doorgaans mild. Bovendien ervaart niet iedereen ze. Omdat de morning after pil maar korte tijd in je lichaam is, heeft het geen effecten op je toekomstige vruchtbaarheid.

Misvatting 7: Je kunt de morning after pil alleen ’s ochtends na de seks nemen

Eigenlijk is de naam morning after pil niet helemaal op z’n plaats. Je kunt de noodpil nemen op ieder moment van de dag. Nogmaals: het is belangrijk dat je het binnen 72 uur en zo snel mogelijk doet. Hoe sneller je ‘m neemt, hoe groter de kans dat het werkt.

Hoe beter je bent ingelicht, des te beter je keuzes kunt maken over je eigen lichaam. Zo hoeft – als je het op tijd ontdekt – onveilige seks niet uit te monden in een ongewilde zwangerschap. Heb je meer vragen over de morning after pil? Check dan https://morningafterpiladvies.nl/.

Bron: Bustle | Beeld: Getty