Grootste misverstand: deze aanname over de pil zou helemaal niet kloppen

Steeds meer mensen kiezen er de laatste tijd voor om af te stappen van de pil. Er kleven veel mentale nadelen aan de anticonceptie, maar je zou er ook van aankomen. Toch is dat laatste een groot misverstand, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Want je hoort het wel vaker en ook wij hebben het ervaren: door deze vorm van anticonceptie kwam je toch ineens wat extra bij. Helemaal niet erg, maar is dat wel volledig te wijten aan de pil? Volgens deze nieuwe studie niet. De onderzoekers beweren namelijk dat we zwaarder worden met de leeftijd: dus hoe ouder je wordt, hoe meer je weegt, zoiets.

Evenveel aankomen

Dokter Sarah Hardman van FRSH verklaart: ‘Uit onderzoek blijkt dat vrouwen na verloop van tijd gemiddeld evenveel aankomen, of ze nu hormonale anticonceptie gebruiken of niet. Na het bekijken van alle beschikbare studies, kunnen we dan ook zeggen dat je niet aankomt van de pil.’

Aantal hormonen

Hoe is dit misverstand dan ontstaan? Het zit zo: in de jaren ’60 zaten er veel meer hormonen in de pil dan tegenwoordig. Vrij overbodig, want zoveel was helemaal niet nodig om de anticonceptie effectief te laten zijn. Een te hoge dosis is natuurlijk nooit goed en daardoor ontstond een grotere kans op overgewicht en een groter risico op trombose en borstkanker. Nu slikken we veel mildere pillen en hebben ze lang niet allemaal meer deze gevolgen. Toch kán het nog steeds dat je iets bijkomt, maar dit is dan maar voor een paar maanden. Aha.

Bron: Libelle | Beeld: iStock